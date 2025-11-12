İspanyol Basını Yazdı! Kenan Yıldız Arda Güler'le Takım Arkadaşı Olabilir
Juventus'un 10 numarası hem Türkiye A Mlli Futbol Takımı hem de kendi kulübünde sergilediği performansla devlerin ilgisini çekiyor. La Gazetta Dello Sport'un haberine göre Juventus'tan yeni sözleşme için 6 milyon euro net maaş isteyen Yıldız başka bir deve transfer olabilir. İspanyol basınına göre Kenan'ın talipleri arasında Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid de var.
Mundo Deportivo’nun haberine göre Real Madrid de Kenan'ın talipleri arasında.
İtalyan kaynaklarına göre Kenan ve Juventus'un sözleşme yenileme çalışmaları durma noktasına geldi.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
