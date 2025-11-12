onedio
İspanyol Basını Yazdı! Kenan Yıldız Arda Güler'le Takım Arkadaşı Olabilir

İspanyol Basını Yazdı! Kenan Yıldız Arda Güler'le Takım Arkadaşı Olabilir

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.11.2025 - 18:30

Juventus'un 10 numarası hem Türkiye A Mlli Futbol Takımı hem de kendi kulübünde sergilediği performansla devlerin ilgisini çekiyor. La Gazetta Dello Sport'un haberine göre Juventus'tan yeni sözleşme için 6 milyon euro net maaş isteyen Yıldız başka bir deve transfer olabilir. İspanyol basınına göre Kenan'ın talipleri arasında Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid de var.

Mundo Deportivo’nun haberine göre Real Madrid de Kenan'ın talipleri arasında.

Chelsea, Arsenal ve Manchester United gibi İngiliz devlerinin radarında olan Kenan Yıldız'a en son ilgi gösteren takım İspanyol devi, aynı zamanda üç sezondur milli yıldız Arda Güler'in de formasını terlettiği Real Madrid.

İtalyan kaynaklarına göre Kenan ve Juventus'un sözleşme yenileme çalışmaları durma noktasına geldi.

Yaz transfer dönemi ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın olası bir Dünya Kupası performansı sonrası taliplerinin daha da artması beklenirken Real Madrid'in de Vini Jr ile yaşanan sorunlar ve Brezilyalı'nın Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklif olasılığına karşı Juventus'la görüşeceği konuşuluyor. İddia gerçekleşirse Arda Güler ve Kenan Yıldız eflatun beyazlıların formasını terletecek. 2011-12 sezonunda Hamit Altıntop ve Nuri Şahin de Real'de aynı anda forma giymişti.

Gündem Editörü
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
