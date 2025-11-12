Beşiktaş'ın Portekizli Yıldızı Rafa Silva Futbolu Bırakma Kararı mı Aldı?

'Geçtiğimiz günlerde Serkan Reçber, Rafa Silva'yı görüşmeye çağırmış. Rafa gitmemiş. Daha sonra Sergen Yalçın'ı ikna etmişler. Hoca, 'Rafa ile bir de ben konuşayım' demiş. Kulüp çalışanları, Rafa'ya 'hoca seninle konuşmak istiyor' demişler. Rafa, 'Ben hocaya çok saygı duyuyorum. Kararımı verdim, çok bir şey değişmez' tarzında konuşmuş ve görüşme gerçekleşmemiş.'

Başkan Serdal Adalı'yla görüşen Rafa Silva Serdal Adalı'ya futbolu bırakmak istediğini anlatmış. Başkan ise Fenerbahçe maçı öncesi Rafa Silva'ya 'benim için oyna, bu maça çık' demiş.'