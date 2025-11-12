onedio
Beşiktaş'ın Portekizli Yıldızı Rafa Silva Futbolu Bırakma Kararı mı Aldı?

Oğuzhan Kaya
12.11.2025 - 18:10

Son zamanlarda Beşiktaş'ta Rafa Silva bilmecesi yaşanıyor. Kariyerinde uzun sakatlık geçmişi olmayan ve geçtiğimiz sezon neredeyse her maç forma giyen Beşiktaş'ın Portekizli yıldızının teknik direktör Sergen Yalçın'la sorunlar yaşadığı da iddialar arasında yer almıştı. Ancak Ertan Süzgün'ün aktardığına göre Rafa futbolu bırakabilir.

Son iki maçtır forma giymeyen Rafa Silva'nın sakatlığı olduğu veya ailevi bir sebep nedeniyle oynayıp oynamadığı soruları sıkça soruluyordu.

Ertan Süzgün 'Sergen Yalçın'ın Rafa Silva ile ilgili bir sorunu yokmuş. Yönetimden, hoca tarafından, bazı oyunculardan ve kulüp içi çalışanlardan teyit ettim. Sergen Hoca, kendi duruşundan da ciddi fedakarlıklar yapmış.' sözleriyle yıldız futbolcunun teknik direktör Sergen Yalçın'la bir sorunu yok.

Ertan Süzgün'ün aktardıkları şöyle;

'Geçtiğimiz günlerde Serkan Reçber, Rafa Silva'yı görüşmeye çağırmış. Rafa gitmemiş. Daha sonra Sergen Yalçın'ı ikna etmişler. Hoca, 'Rafa ile bir de ben konuşayım' demiş. Kulüp çalışanları, Rafa'ya 'hoca seninle konuşmak istiyor' demişler. Rafa, 'Ben hocaya çok saygı duyuyorum. Kararımı verdim, çok bir şey değişmez' tarzında konuşmuş ve görüşme gerçekleşmemiş.'

Başkan Serdal Adalı'yla görüşen Rafa Silva Serdal Adalı'ya futbolu bırakmak istediğini anlatmış. Başkan ise Fenerbahçe maçı öncesi Rafa Silva'ya 'benim için oyna, bu maça çık' demiş.'

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
