Alman Takımı Mainz 05, Filistin Davasını Kaybetti Tazminat Ödeyecek

Mahkeme, El Ghazi’nin “Nehirden denize, Filistin özgür olacak” paylaşımının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi. Bu nedenle Mainz 05’in futbolcunun sözleşmesini “derhal fesih” yoluyla sonlandırması geçersiz sayıldı. Karara göre kulüp, El Ghazi’ye yaklaşık 1,5 milyon euro ödemek zorunda. Mahkeme, kararın kesin ve temyize kapalı olduğunu belirtti.

Geçen yıl Mainz İş Mahkemesi, Fas asıllı Hollandalı futbolcu Anwar El Ghazi’nin Filistin’e destek paylaşımı nedeniyle işten çıkarılmasını geçersiz bulmuştu. Kulüp bu kararı Rheinland-Pfalz Eyalet İş Mahkemesi’ne taşıdı. El Ghazi şu anda Katar Ligi takımlarından Al-Sailiya’da forma giyiyor.