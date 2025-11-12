Alman Takımı Mainz 05, Filistin Davasını Kaybetti Tazminat Ödeyecek
Alman kulübü Mainz 05, eski futbolcusu El Ghazi’nin açtığı temyiz davasını kaybetti. Mahkeme, “Nehirden denize, Filistin özgür olacak” paylaşımı nedeniyle sözleşmesini fesheden kulübün, oyuncuya yaklaşık 1,5 milyon euro ödemesine hükmetti.
Mainz 05 ceza aldıkça bir üst mahkemeye gidiyor, sonuç değişmiyor.
"Nehirden deniz, özgür Filistin" paylaşımı ifade özgürlüğü olarak değerlendirildi.
