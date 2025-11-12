onedio
Alman Takımı Mainz 05, Filistin Davasını Kaybetti Tazminat Ödeyecek

Alman Takımı Mainz 05, Filistin Davasını Kaybetti Tazminat Ödeyecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.11.2025 - 19:23

Alman kulübü Mainz 05, eski futbolcusu El Ghazi’nin açtığı temyiz davasını kaybetti. Mahkeme, “Nehirden denize, Filistin özgür olacak” paylaşımı nedeniyle sözleşmesini fesheden kulübün, oyuncuya yaklaşık 1,5 milyon euro ödemesine hükmetti.

Mainz 05 ceza aldıkça bir üst mahkemeye gidiyor, sonuç değişmiyor.

Almanya Bundesliga takımlarından FSV Mainz 05, eski futbolcusu Anwar El Ghazi’ye açtığı temyiz davasını kaybetti. Rheinland-Pfalz Eyalet İş Mahkemesi, kulübün El Ghazi’nin sosyal medya paylaşımları nedeniyle sözleşmesini feshetmesinin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

"Nehirden deniz, özgür Filistin" paylaşımı ifade özgürlüğü olarak değerlendirildi.

Mahkeme, El Ghazi’nin “Nehirden denize, Filistin özgür olacak” paylaşımının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi. Bu nedenle Mainz 05’in futbolcunun sözleşmesini “derhal fesih” yoluyla sonlandırması geçersiz sayıldı. Karara göre kulüp, El Ghazi’ye yaklaşık 1,5 milyon euro ödemek zorunda. Mahkeme, kararın kesin ve temyize kapalı olduğunu belirtti.

Geçen yıl Mainz İş Mahkemesi, Fas asıllı Hollandalı futbolcu Anwar El Ghazi’nin Filistin’e destek paylaşımı nedeniyle işten çıkarılmasını geçersiz bulmuştu. Kulüp bu kararı Rheinland-Pfalz Eyalet İş Mahkemesi’ne taşıdı. El Ghazi şu anda Katar Ligi takımlarından Al-Sailiya’da forma giyiyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
