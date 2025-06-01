onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Düğünü Olacaklar İzlemesin: Düğün Sezonu Yaklaşırken Düğünlerde Yaşanan Kazalar Paylaşıldı

Düğünü Olacaklar İzlemesin: Düğün Sezonu Yaklaşırken Düğünlerde Yaşanan Kazalar Paylaşıldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.06.2025 - 13:12

İçerik Devam Ediyor

Düğünler, gelin ve damadın hayatlarındaki en önemli günlerden biridir. Her detayın mükemmel olmasını arzularlar. Bu özel gün için aylar öncesinden titizlikle hazırlıklar yapılır. Bu süre zarfında, her bir detayın eksiksiz ve kusursuz olması için büyük çaba sarf edilir. Her şeyin hatasız ve sorunsuz bir şekilde ilerlemesi, çiftin bu anlamlı gününü daha da özel kılar. Fakat elbette beklenmedik kazalar yaşanması kaçınılmaz olabiliyor. 

Düğünlerde yaşanan kaza anları bir araya getirildi. Ortaya ise, özellikle yakın zamanda düğünü olacakları endişelendiren bir video çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Yaşanan kazaların bazıları gerçekten beklenmedik durumlarken, bazıları için ise özellikle zemin hazırlandığı görüldü.

Yaşanan kazaların bazıları gerçekten beklenmedik durumlarken, bazıları için ise özellikle zemin hazırlandığı görüldü.

Her durumda, birinin başına ciddi bir durum gelmediği sürece,  durumu toparlayıp kalınan yerden devam edilmesi önemli. Bunu ilk olarak bir travma olarak düşünsek de üzerinden zaman geçtikçe komik bir anıya dönüşecektir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın