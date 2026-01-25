onedio
Diziden Çıkarılan Doğukan Güngör'ün Yorumundan Survivor Nefise'nin Değişimine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Diziden Çıkarılan Doğukan Güngör'ün Yorumundan Survivor Nefise'nin Değişimine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.01.2026 - 23:58

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

25 Ocak Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

1. Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılan Doğukan Güngör'ün son hamlesi gündem oldu.

1. Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılan Doğukan Güngör'ün son hamlesi gündem oldu.

Uzunca bir basın açıklaması yayınlayan Doğukan Güngör sessizliğini koruyordu. Yaptığı bir yorumla gündem oldu.

Detaylar:

2. Teşkilat dizisinin jeneriğinden yapımcının adı çıkarıldı.

2. Teşkilat dizisinin jeneriğinden yapımcının adı çıkarıldı.

Yapımcı Timur Savcı'nın yasaklı madde testi pozitif çıkmıştı. Savcı'nın adı TRT dizisinin jeneriğinden silindi.

Detaylar:

3. Rüya Gibi dizisinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

3. Rüya Gibi dizisinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Reytingler sebebiyle günü değişen Rüya Gibi'de flaş gelişmeler yaşanacak. Diziden birden fazla oyuncu ayrılacak.

Detaylar:

4. Poyraz Karayel'in ardından Celil Nalçakan'dan önemli bir itiraf geldi.

4. Poyraz Karayel'in ardından Celil Nalçakan'dan önemli bir itiraf geldi.

Ünlü oyuncu, dizinin başrolü İlker Kaleli'yle ilgili önemli bir itirafta bulundu. Nalçakan'ın açıklaması gündem oldu.

Detaylar:

5. Bu hafta da kahkahaya boğulduk.

5. Bu hafta da kahkahaya boğulduk.

Televizyon dünyasıyla ilgili attıkları tweetlerle güldüren kullanıcılar bu hafta da formundaydı. Yine birbirinden güzel ve komik tweetler gözlerimizden yaşlar getirdi.

Detaylar:

6. Haftanın en çok izlenen kanalı belli oldu.

6. Haftanın en çok izlenen kanalı belli oldu.

Yeni yıl arası, sömestr ve iptal olan diziler derken zirvenin adı değişmişti. Geçtiğimiz hafta hangi kanal birinci oldu?

Detaylar:

7. Survivor Nefise değişimiyle gündem oldu.

7. Survivor Nefise değişimiyle gündem oldu.

Survivor'a üçüncü kez katılan Nefise'nin estetikleri çok konuşuldu. Nefise, değişimiyle gündem oldu.

Detaylar:

8. 24 Ocak Cumartesi reyting sonuçları belli oldu.

8. 24 Ocak Cumartesi reyting sonuçları belli oldu.

Yayınlanan iki dizi arasındaki rekabet kendini iyiden iyiye hissettirdi. Hangi dizi zirveyi kaptı?

Detaylar:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
