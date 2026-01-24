Seray Kaya Diziden Çıkarılan Partneri Doğukan Güngör’e Veda Etti
Kızılcık Şerbeti bu hafta yine nabızları yükselten olaylara ev sahipliği yaptı. Başrol karakter Fatih’e hayat veren Doğukan Güngör’ün diziden ani ayrılığı izleyicileri şoke etti. Aynı zamanda oyuncu da verilen bu ani karar karşılığında şaşırdığını ifade eden bir açıklama paylaşımı yaptı. Güngör’e ekip arkadaşları veda edecek mi etmeyecek mi diye beklenirken, partneri Seray Kaya’dan paylaşım geldi.
Sıla Türkoğlu’nun diziden ayrılmasıyla yerine Seray Kaya gelmişti.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Doğukan Güngör’ün testleri pozitif çıkınca Show TV ilişiğini kesmeye karar verdiğini açıkladı.
