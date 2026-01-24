onedio
Seray Kaya Diziden Çıkarılan Partneri Doğukan Güngör’e Veda Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
24.01.2026 - 13:41

Kızılcık Şerbeti bu hafta yine nabızları yükselten olaylara ev sahipliği yaptı. Başrol karakter Fatih’e hayat veren Doğukan Güngör’ün diziden ani ayrılığı izleyicileri şoke etti. Aynı zamanda oyuncu da verilen bu ani karar karşılığında şaşırdığını ifade eden bir açıklama paylaşımı yaptı. Güngör’e ekip arkadaşları veda edecek mi etmeyecek mi diye beklenirken, partneri Seray Kaya’dan paylaşım geldi. 

İşte detaylar…

Sıla Türkoğlu’nun diziden ayrılmasıyla yerine Seray Kaya gelmişti.

Kısa sürede güzel bir enerji yakalayan Seray Kaya ve Doğukan Güngör, izleyicilere karakterlerini sevdirmeyi başarmıştı. Henüz yeni başlayan partnerlikleri ne yazık ki kısa sürdü. Doğukan Güngör’ün diziden çıkarılmasıyla Seray Kaya partnerine teşekkür ettiği bir veda paylaşımı yaptı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Doğukan Güngör’ün testleri pozitif çıkınca Show TV ilişiğini kesmeye karar verdiğini açıkladı.

Ani ayrılık sosyal medyada gündem oldu. Dizide yer alan Feyza Civelek’in de aynı süreçten geçtiği ancak diziden çıkarılmadığı dile getirilerek tartışmalar başladı. Sosyal medya kullanıcıları Doğukan Güngör’ün yanında olmayı tercih etti. 

Partneri Seray Kaya da Instagram hesabından veda ettiği bir hikaye paylaştı. “Emeklerin ve güzel partnerliğin için teşekkürler doğukan 🙏🏻” notunu düştü.

ikigai

Diziyi izlemedim, bu abiye yapılan haksızlıktan dolayı içerikleri takip ettim. Diziden çıkarılması değil asıl mesele çifte standart uygulanılmasıydı. Yazık o... Devamını Gör

uzaklardan

Bu ne ya ot çekti diye mi bunlar oluyor? Sonumuz Kuzey Kore gibi olucak anlaşılan. İnsanların ilgi alanında ne varsa hükümet oraya hep el atıyor.