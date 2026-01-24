Beyaz Eşya Reklamlarında Sıfır Eşyaların Parçalandığı Öğrenildi
Dizilerde ve filmlerde olduğu gibi reklam çekimlerinde de bilmediğimiz birçok çekim hilesi yer alıyor. TikTok hesabından içerikler üreten set çalışanı Yener Yalçın da reklamlara dair bir soruyu yanıtladı. Konu beyaz eşya reklamlarıyla ilgiliydi. Çekimlerin istenen açılarda yapılabilmesi için makinelerin kesildiği ortaya çıktı. Gelin birlikte görelim!
Yener Yalçın’a “Sıfır makineye nasıl kıydınız?” sorusu gelince set çalışanı soruyu yanıtladı.
İşte buzdolabı reklamından bir örnek 👇
Ve çamaşır makinesi reklamından bir örnek 👇
