Beyaz Eşya Reklamlarında Sıfır Eşyaların Parçalandığı Öğrenildi

Elif Sude Yenidoğan
24.01.2026 - 13:11

Dizilerde ve filmlerde olduğu gibi reklam çekimlerinde de bilmediğimiz birçok çekim hilesi yer alıyor. TikTok hesabından içerikler üreten set çalışanı Yener Yalçın da reklamlara dair bir soruyu yanıtladı. Konu beyaz eşya reklamlarıyla ilgiliydi. Çekimlerin istenen açılarda yapılabilmesi için makinelerin kesildiği ortaya çıktı. Gelin birlikte görelim!

Yener Yalçın’a “Sıfır makineye nasıl kıydınız?” sorusu gelince set çalışanı soruyu yanıtladı.

Yalçın, çekimlerin birçoğunda beyaz eşyaların kesildiğini dile getirdi. Sebebi ise planlanan açıların gerçekleştirilebilmesiydi. Beyaz eşyalar çekimler için jelatiniyle geliyor, ardından ise kesim başlıyordu. İzlerken içimiz bi’ acımadı değil…

İşte buzdolabı reklamından bir örnek 👇

Ve çamaşır makinesi reklamından bir örnek 👇

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
