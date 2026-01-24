Doğukan Güngör’ün Kızılcık Şerbeti’nden Ayrılmasına X’teki Tepkiler

Güngör, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerdendi. Testleri yasaklı madde kullandığına dair sonuçlanınca Show TV’den gelen kararla birlikte diziden çıkarıldı. Kendisine hikayesinin sonlandığına dair bir veda sahnesi de çekilmedi. Direkt olarak yeni bölümde yer aldığı sahneler kaldırıldı. X alemi de hal böyle olunca düşüncelerini dile getirmek için tweetlerde buluştu. Esprili yorumlar dile getirilse de tüm Kızılcık Şerbeti izleyicileri haksızlığa uğradığı yönünde yorum yaptı. Dizideki rolü önemli olan bir karakterinin en azından veda sahnesi olmalı da dendi.