Doğukan Güngör’ün Kızılcık Şerbeti’nden Ayrılmasına X’teki Tepkiler

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
24.01.2026 - 10:04

Kızılcık Şerbeti setinde yaşanan gelişmeler bitmek bilmiyor. 2025 sezonunu açtığından bu yana dizide binbir türlü gelişmeye şahit olduk. Kadrodan ayrılan başroller, setteki kaos iddiaları, hikaye değişimi, ayrılan karakterler yerine yeni gelen isimler derken Kızılcık Şerbeti epey bir süre gündemden düşmemişti. Şimdiyse dizide yine hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı. Başrol Fatih’e hayat veren Doğukan Güngör, kadrodan çıkarıldı. X alemi ise olay karşısında coştu. Gelin neler demişler birlikte görelim!

Dizinin ilk bölümünden bu yana hikayede önemli bir role sahip olan Fatih’i canlandıran Doğukan Güngör, diziden çıkarıldığını ani bir şekilde öğrendiğini dile getirdi.

Güngör, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerdendi. Testleri yasaklı madde kullandığına dair sonuçlanınca Show TV’den gelen kararla birlikte diziden çıkarıldı. Kendisine hikayesinin sonlandığına dair bir veda sahnesi de çekilmedi. Direkt olarak yeni bölümde yer aldığı sahneler kaldırıldı. X alemi de hal böyle olunca düşüncelerini dile getirmek için tweetlerde buluştu. Esprili yorumlar dile getirilse de tüm Kızılcık Şerbeti izleyicileri haksızlığa uğradığı yönünde yorum yaptı. Dizideki rolü önemli olan bir karakterinin en azından veda sahnesi olmalı da dendi.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Aykız

Nilay’da da vardı böyle bi vukuatlı sanki? O neden hala dizide? Kızılcık şerbeti bitmiştir diyenler var, hala mı izleniyordu tüm saçmalıklarına rağmen.