Doğukan Güngör’ün Kızılcık Şerbeti’nden Ayrılmasına X’teki Tepkiler
Kızılcık Şerbeti setinde yaşanan gelişmeler bitmek bilmiyor. 2025 sezonunu açtığından bu yana dizide binbir türlü gelişmeye şahit olduk. Kadrodan ayrılan başroller, setteki kaos iddiaları, hikaye değişimi, ayrılan karakterler yerine yeni gelen isimler derken Kızılcık Şerbeti epey bir süre gündemden düşmemişti. Şimdiyse dizide yine hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı. Başrol Fatih’e hayat veren Doğukan Güngör, kadrodan çıkarıldı. X alemi ise olay karşısında coştu. Gelin neler demişler birlikte görelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizinin ilk bölümünden bu yana hikayede önemli bir role sahip olan Fatih’i canlandıran Doğukan Güngör, diziden çıkarıldığını ani bir şekilde öğrendiğini dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Nilay’da da vardı böyle bi vukuatlı sanki? O neden hala dizide? Kızılcık şerbeti bitmiştir diyenler var, hala mı izleniyordu tüm saçmalıklarına rağmen.