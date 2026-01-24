Taşacak Bu Deniz Tweetleriyle Hepimizi Güldüren Goygoycular
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, yayın hayatına başladığı andan itibaren izleyicinin ilgisini üzerine çekmeyi başardı. Temposunu hiç düşürmeyen hikayesiyle sezonun en dikkat çeken yapımları arasında yer aldı. Reytinglerdeki güçlü duruşunu koruyan dizi, her bölümüyle adından söz ettiriyor. Sosyal medyada özellikle X’te sahneler ve karakterler üzerinden yapılan yorumlar kısa sürede gündem oluyor. Biz de diziseverlerin yeni bölümün ardından attığı goygoy tweetleri derledik, hazırsanız başlayalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz bölümde kaçıranlar olduysa Fadime ve İso evlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın