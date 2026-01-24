Taşacak Bu Deniz Tweetleriyle Hepimizi Güldüren Goygoycular

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, yayın hayatına başladığı andan itibaren izleyicinin ilgisini üzerine çekmeyi başardı. Temposunu hiç düşürmeyen hikayesiyle sezonun en dikkat çeken yapımları arasında yer aldı. Reytinglerdeki güçlü duruşunu koruyan dizi, her bölümüyle adından söz ettiriyor. Sosyal medyada özellikle X’te sahneler ve karakterler üzerinden yapılan yorumlar kısa sürede gündem oluyor. Biz de diziseverlerin yeni bölümün ardından attığı goygoy tweetleri derledik, hazırsanız başlayalım.