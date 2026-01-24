onedio
Selena’nın Müstesna’sı Dizideki Evin Sahibinin Yasaklarını Açıkladı

Elif Sude Yenidoğan
24.01.2026 - 11:58

Bir dönemlerin efsane dizilerinden Selena, hala çocukların ilgisini çekmeyi başaran projelerden. Sinem Kobal’ın başrolde yer aldığı fantastik temalı dizinin çekildiği ev de oldukça dikkat çeken detaylardandı. Türk dizilerinin çekildiği tüm evler çekimler sonlansa bile popülerliğini sürdürüyor. Selena’nın çekildiği ev de sosyal medyada zaman zaman ziyaret edenler tarafından gündeme geliyor. Şimdiyse dizinin Müstesna’sı Parla Şenol eve dair itiraflarda bulundu. Gelin detaylara geçelim!

Parla Şenol, meşhur pembe evin sahibinin ilginç kuralları olduğunu dile getirdi.

Ev sahibinin çok titiz biri olduğunu söyleyen oyuncu bu nedenle sette garip anlar yaşadıklarını ifade etti. Salonda yapılan çekimler bittiği anda ev sahibinin koltuklarda oturmaya izin vermediğini, oyuncuların mutfakta beklemek zorunda kaldığını ekledi. Dizi çekimleri için kiralanan evin ilginç kuralı sosyal medyada gündeme gelince kullanıcılar da şaşırdı.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
