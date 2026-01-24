Survivor Eren’in Bülent Ersoy’un Programına Katıldığı Ortaya Çıktı

Düelloda elenmekten kıl payı kurtulan Eren, yarışmada ter dökmeye devam ediyor. Survivor izleyicileri de her yarışmacıyı araştırdığı için Eren dosyası açılınca Bülent Ersoy’un programına katıldığı öğrenildi. Dünya Güzellerim programında Eren’in Bülent Ersoy’dan azar işittiği anlar dikkat çekti.

Gönüllüler takımında yer alsalar da yarışmacıların sosyal medyada meşhur isimlerden, oyunculuk kariyeri olan, sporda başarısı olan tanıdık simalardan seçildiğine şahit olabiliyoruz. Yine de Eren’i Dünya Güzellerim’de görünce şaşırdığını dile getirenler de eksik olmadı.