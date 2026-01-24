onedio
Survivor Eren'in Bülent Ersoy'un Programına Katıldığı Ortaya Çıktı



Elif Sude Yenidoğan

24.01.2026 - 11:12

Survivor 2026 tam gaz devam ediyor. Bu sene yarışmanın konsepti Ünlüler - Gönüllüler şeklinde. İzleyiciler de formattan epey memnun. Uzun zaman sonra All Starlar yerine adada yeni yüzler görmek ve onların mücadelesini izlemek reytingleri coşturuyor. X platformunda da Survivor kitlesi git gide genişliyor. Yarışmaya olan ilgiyle birlikte yarışmacılar da araştırılıyor. Şimdiyse Gönüllüler’den Eren gündeme geldi.

Survivor’da Gönüllüler takımında mücadele eden Eren, geçtiğimiz bölümlerde eleme potasına da çıkmıştı.



Düelloda elenmekten kıl payı kurtulan Eren, yarışmada ter dökmeye devam ediyor. Survivor izleyicileri de her yarışmacıyı araştırdığı için Eren dosyası açılınca Bülent Ersoy’un programına katıldığı öğrenildi. Dünya Güzellerim programında Eren’in Bülent Ersoy’dan azar işittiği anlar dikkat çekti.

Gönüllüler takımında yer alsalar da yarışmacıların sosyal medyada meşhur isimlerden, oyunculuk kariyeri olan, sporda başarısı olan tanıdık simalardan seçildiğine şahit olabiliyoruz. Yine de Eren’i Dünya Güzellerim’de görünce şaşırdığını dile getirenler de eksik olmadı.

İşte o anlar 👇

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
