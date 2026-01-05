Dizi İptallerinin Reytinglere Etkisinden Adı Değişen Yapım Şirketine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
5 Ocak Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
1. Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi, neden oyunculuğa ara verdiğini açıkladı.
2. A.B.İ. dizisinin kadrosuna ünlü bir isim dahil oldu.
3. Survivor'a eski bir yarışmacının katılacağı iddia edildi.
4. Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Timur Savcı'nın yapım şirketinin adı değişti.
5. İnci Taneleri'nin ekranlara dönüp dönmeyeceği merak ediliyordu.
6. Eşref Rüya'nın yeni bölümünün ne zaman olduğu araştırılıyordu.
7. Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin kadrosuna yeni bir isim dahil oldu.
8. Beyaz'la Joker programının ilk bölümü yayınlandı.
9. MasterChef'le tanıdığımız Alican Sabunsoy sitem dolu bir paylaşım yaptı.
10. 4 Ocak Pazar reyting sonuçları belli oldu.
11. Atv'de başlayacak Aynı Yağmur Altında dizisinden yeni tanıtım yayınlandı.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
