onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Dizi İptallerinin Reytinglere Etkisinden Adı Değişen Yapım Şirketine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Dizi İptallerinin Reytinglere Etkisinden Adı Değişen Yapım Şirketine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.01.2026 - 23:58

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

5 Ocak Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi, neden oyunculuğa ara verdiğini açıkladı.

1. Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi, neden oyunculuğa ara verdiğini açıkladı.

Dizideki rolüyle ödül kazanan oyuncu, bir süre daha oyunculuğa devam etmiş sonra ekranlardan uzak kalmıştı. Yeniden oyunculuğa dönmesinin ardından açıklama gecikmedi.

Detaylar:

2. A.B.İ. dizisinin kadrosuna ünlü bir isim dahil oldu.

2. A.B.İ. dizisinin kadrosuna ünlü bir isim dahil oldu.

13 Ocak Salı günü yayın hayatına başlayacak diziye Gassal'dan sürpriz bir isim dahil oldu. Oyuncu, kadroya dahil olduğunu kendisi açıkladı.

Detaylar:

3. Survivor'a eski bir yarışmacının katılacağı iddia edildi.

3. Survivor'a eski bir yarışmacının katılacağı iddia edildi.

Eski yarışmacı, yaptığı paylaşımda saat farkına dikkat etmedi. İki mesaj arasındaki fark 'Dominik'te mi?' diye yorumlandı.

Detaylar:

4. Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Timur Savcı'nın yapım şirketinin adı değişti.

4. Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Timur Savcı'nın yapım şirketinin adı değişti.

Tims&B adlı yapım şirketi isim değişikliğine gitti. Yapımdan açıklama yapıldı.

Detaylar:

5. İnci Taneleri'nin ekranlara dönüp dönmeyeceği merak ediliyordu.

5. İnci Taneleri'nin ekranlara dönüp dönmeyeceği merak ediliyordu.

Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinin çekimleri için ara verilen İnci Taneleri'yle ilgili gelişme yaşandı. Diziden fotoğraf geldi.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Eşref Rüya'nın yeni bölümünün ne zaman olduğu araştırılıyordu.

6. Eşref Rüya'nın yeni bölümünün ne zaman olduğu araştırılıyordu.

Yeni yıl arası verilen Eşref Rüya'nın yeni bölümü ne zaman sorusu izleyiciler tarafından aratılıyordu. Dizinin yayın tarihi belli oldu.

Detaylar:

7. Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin kadrosuna yeni bir isim dahil oldu.

7. Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin kadrosuna yeni bir isim dahil oldu.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'nın kadrosu genişlemeye devam ediyor. Diziye ünlü bir isim daha dahil oldu.

Detaylar:

8. Beyaz'la Joker programının ilk bölümü yayınlandı.

8. Beyaz'la Joker programının ilk bölümü yayınlandı.

Beyazıt Öztürk'ün 8 yıl aradan sonra döndüğü Kanal D ekranlarında yaptığı programın ilk bölümü izleyiciyi ikiye böldü. Sosyal medyadan yorum yağdı.

Detaylar:

9. MasterChef'le tanıdığımız Alican Sabunsoy sitem dolu bir paylaşım yaptı.

9. MasterChef'le tanıdığımız Alican Sabunsoy sitem dolu bir paylaşım yaptı.

MasterChef'teki arkadaşlarıyla sorun yaşadığı iddia edilen Alican'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Ancak kime gönderme yaptığı netlik kazanmadı.

Detaylar:

10. 4 Ocak Pazar reyting sonuçları belli oldu.

10. 4 Ocak Pazar reyting sonuçları belli oldu.

Dizilerin yeni bölümlerinin iptal edildiği haftada zirveyi TV programları kaptı. Hangi program reyting birincisi oldu?

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Atv'de başlayacak Aynı Yağmur Altında dizisinden yeni tanıtım yayınlandı.

11. Atv'de başlayacak Aynı Yağmur Altında dizisinden yeni tanıtım yayınlandı.

Yayın hayatına başlayacak dizi hem Kızılcık Şerbeti'ne hem de Taşacak Bu Deniz'e benzetildi. Sosyal medyada yorum yağdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın