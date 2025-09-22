Cüneyt Özdemir Güvenlik Görevlisiyle Yaşadığı İlginç Diyaloğu Paylaştı

Kariyerine uzun süredir YouTube kanalı üzerinden devam eden gazeteci Cüneyt Özdemir bugünkü yayınında bir güvenlik görevlisiyle yaşadığı diyaloğu paylaştı. Güvenlik görevlisinin 'Abi sen hala tutuklanmadın mı?' sorusuna şaşıran Özdemir, diyaloğu CHP'li tutuklu belediye başkanlarına bağladı.
Cüneyt Özdemir'in anlattığı tutuklanma diyaloğu şöyle;
Ünlü gazeteci tutuklanma haberlerin CHP'li belediye başkanlarına bağladı.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
