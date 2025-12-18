Çocuğuyla Oyun Oynarken Kendisini Kasiyerlik Rolüne Kaptıran Baba

Özellikle çocuklarda ekran bağımlılığı hakkında pek çok uzman uyarıyor. Tablet, telefon gibi cihazların fazla kullanılmasının zararları hakkında konuşuluyor. Buna karşın ebeveynlere çocukların hayal gücünü geliştirecek, psikolojik gelişimlerini destekleyecek oyunlar oynatmaları tavsiye ediliyor. Son zamanlarda da çocuğuna oyun vakti ayıran pek çok anne baba sosyal medyaya düşüyor. Ancak bazıları oyuna kendini fazla kaptırıyor.
TikTok:yusufsrn0101
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 📹
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tabii videoya yorum yağdı. Bazıları ise şöyle;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın