Çocuğuyla Oyun Oynarken Kendisini Kasiyerlik Rolüne Kaptıran Baba

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.12.2025 - 15:20

Özellikle çocuklarda ekran bağımlılığı hakkında pek çok uzman uyarıyor. Tablet, telefon gibi cihazların fazla kullanılmasının zararları hakkında konuşuluyor. Buna karşın ebeveynlere çocukların hayal gücünü geliştirecek, psikolojik gelişimlerini destekleyecek oyunlar oynatmaları tavsiye ediliyor. Son zamanlarda da çocuğuna oyun vakti ayıran pek çok anne baba sosyal medyaya düşüyor. Ancak bazıları oyuna kendini fazla kaptırıyor.

TikTok:yusufsrn0101

İşte o anlar 📹

Tabii videoya yorum yağdı. Bazıları ise şöyle;

'Oğlanı şimdiden kasiyerliğe hazırlayan koca yürekli baba'

'Baştan savma degil içten sahici helal olsun sana baba gibi baba'

'kendi daha cok eğlenmiş'

'çocuk bile şaşkın babasının olaya kapılışına'

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
