Çağımızın Problemi: Yapay Zeka ile Değiştirilmiş Fotoğrafımızla Şantaja Uğrarsak Ne Yapmalıyız?

Yapay zeka ile üretilen videolar son dönemde oldukça yaygınlaştı. Oldukça kısa bir sürede hayatımıza yerleşti diyebiliriz. Özellikle deepfake teknolojisi sayesinde, bir kişinin yüzü, sesi ve mimikleri gerçeğe çok yakın şekilde taklit edilebiliyor. Bu da izleyenlerin “gerçek mi, sahte mi?” diye ayırt etmesini neredeyse imkansız hale getiriyor. Yeni nesil bu duruma biraz daha aşina olsa da eski nesil ciddi bir kafa karışıklığı yaşıyor.

Peki bir fotoğrafın yapay zeka ile yapılıp yapılmadığını nasıl kanıtlayabilirsiz? Bir sosyal medya kullanıcısı anlattı.