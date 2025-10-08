onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Çağımızın Problemi: Yapay Zeka ile Değiştirilmiş Fotoğrafımızla Şantaja Uğrarsak Ne Yapmalıyız?

Çağımızın Problemi: Yapay Zeka ile Değiştirilmiş Fotoğrafımızla Şantaja Uğrarsak Ne Yapmalıyız?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.10.2025 - 15:14

İçerik Devam Ediyor

Yapay zeka ile üretilen videolar son dönemde oldukça yaygınlaştı. Oldukça kısa bir sürede hayatımıza yerleşti diyebiliriz. Özellikle deepfake teknolojisi sayesinde, bir kişinin yüzü, sesi ve mimikleri gerçeğe çok yakın şekilde taklit edilebiliyor. Bu da izleyenlerin “gerçek mi, sahte mi?” diye ayırt etmesini neredeyse imkansız hale getiriyor. Yeni nesil bu duruma biraz daha aşina olsa da eski nesil ciddi bir kafa karışıklığı yaşıyor.

Peki bir fotoğrafın yapay zeka ile yapılıp yapılmadığını nasıl kanıtlayabilirsiz? Bir sosyal medya kullanıcısı anlattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DIyo37...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Dolandırıcılığa, manüplasyonlara dikkat!

Dolandırıcılığa, manüplasyonlara dikkat!

Başta eğlence ve sanat alanında kullanılmaya başlanan bu teknoloji, artık sahte haberler, politik manipülasyonlar ve hatta dolandırıcılık gibi riskli alanlarda da karşımıza çıkıyor. Bu yüzden artık bir videonun ya da görselin doğruluğunu anlamak için yalnızca izlemek yetmiyor. Kaynağı, paylaşım tarihi ve orijinal yayıncısı gibi detaylara dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca bir içeriğin yapay zeka ile üretilip üretilmediğini anlayabileceğiniz uygulamalar da yaygınlaşıyor. Bu uygulamalar aracılığıyla istediğiniz görselin yapay zeka olup olmadığını kolayca anlayabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın