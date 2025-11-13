onedio
Büyüyen Karnı Ele Verdi: Acun Ilıcalı'nın En Büyük Kızı Banu'nun Hamile Olduğu Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.11.2025 - 08:41

Acun Ilıcalı’nın ilk eşi Seda Başbuğ ile olan evliliğinden dünyaya gelen en büyük kızı Banu Ilıcalı, kardeşleri Leyla, Yasemin ve Melisa ile birlikte büyümüş, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Acun Medya bünyesinde aktif olarak görev almaya başlamıştı.

Aile yaşamını gözlerden uzak tutumayı tercih eden Banu Ilıcalı'nın @blogyagmuru tarafından hamile olduğu iddia edildi.

Acun Ilıcalı’nın ilk eşi Seda Başbuğ’dan olan büyük kızı Banu Ilıcalı, göz önünde olmaktan kaçınan ve özel hayatını gizli tutmayı tercih eden isimlerden biri.

Yaşam tarzı, sade yaşantısı ve duruşuyla bilinen Banu Ilıcalı, babasıyla verdiği pozlarla zaman zaman magazin gündemine yerleşiyor.

Aile buluşmalarında, özel günlerde ve nadir sosyal medya karelerinde görülen Banu, Acun Ilıcalı’nın “ilk göz ağrısı” olarak özel bir yere sahip.

Acun Ilıcalı’nın medyadan uzak yaşamayı tercih eden büyük kızı Banu Ilıcalı, 2016 yılında uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Efe Ceyhun ile hayatını birleştirmişti. Çift bu evlilikten 2020 senesinde kızları Begüm'ü kucaklarına almıştı.

İlayda Alişan'ın geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımda Banu Ilıcalı'nın belirginleşen karnı dikkat çekti.

@blogyagmuru'nun iddiasına göre, Banu Ilıcalı'nın hamile olduğu öğrenildi.

