Büyüyen Karnı Ele Verdi: Acun Ilıcalı'nın En Büyük Kızı Banu'nun Hamile Olduğu Ortaya Çıktı!

Acun Ilıcalı’nın ilk eşi Seda Başbuğ ile olan evliliğinden dünyaya gelen en büyük kızı Banu Ilıcalı, kardeşleri Leyla, Yasemin ve Melisa ile birlikte büyümüş, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Acun Medya bünyesinde aktif olarak görev almaya başlamıştı.

Aile yaşamını gözlerden uzak tutumayı tercih eden Banu Ilıcalı'nın @blogyagmuru tarafından hamile olduğu iddia edildi.