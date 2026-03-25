Rapçi Vahap Canbay'dan Aleyna Kalaycıoğlu’nun İddialarına Yanıt

Rapçi Vahap Canbay'dan Aleyna Kalaycıoğlu’nun İddialarına Yanıt

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.03.2026 - 22:04

Silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Olayla yakından ilişkili olan Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesindeki iddialara yanıt verdi.

Kaynak: Gece Muhabiri / Samet Aday

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti, gündemdeki yerini koruyor.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti, gündemdeki yerini koruyor.

İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, gündemdeki yerini koruyor. Cinayetinin ardından aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan isimler arasındaki ilişkiler de magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. 

İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istemiş ve araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı’dan (21) yardım istemişti. Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gittiklerinde ise olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirmişti.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Kalaycıoğlu, ifadesinde hem olay gecesini hem de aralarındaki ilişkiyi anlattı.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesinde, Kubilay Kaan Kundakçı‘dan "ayak işleri yapardı" diye bahsettiği ortaya çıktı.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesinde, Kubilay Kaan Kundakçı‘dan "ayak işleri yapardı" diye bahsettiği ortaya çıktı.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesinde “Kubilay Kaan Kundakçı‘yı eski erkek arkadaşım Vahap Canbay aracılığıyla tanımıştım. Vahap’ın ayak işlerini yapardı.' ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Bu ifadeyi duyan Rapçi Vahap Canbay, ise bu iddialara Gece Muhabiri Samet Aday aracılığı ile yanıt verdi.Canbay, “Kubilay Vahap’ın ayak işlerini yapardı.” sözlerini sert bir dille yalanladı ve “Kubilay ayakçı değil, kardeşimizdi.” dedi. 'Benim öz kardeşimden hiçbir farkı yoktu.' diyen Canbay, 'Hiç mi Allah'tan korkunuz yok sizin ya' ifadelerini kullandı.

Rapçi Canbay'ın konuşmasını buradan izleyebilirsiniz;

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
