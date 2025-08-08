Bir Kullanıcının Erkek Arkadaşı Küpesi Düşmesin Diye Ayakkabısını Keserek Arkalık Yaptı!

Kullanıcının küpesinin arkalığı olmadığı için küpesi sürekli düşüyordu. Yanındaki erkek arkadaşının bulduğu çözüm ise oldukça yaratıcıydı!

Adam, ayakkabısının plastik olan kısmından küçük bir parça keserek kız arkadaşının küpesine arkalık yaptı. Bu pratik ve orijinal yöntem, hem sorunu çözdü hem de sosyal medyada büyük beğeni topladı. Küçük ama etkili jestlerin gücünü bir kez daha gösteren bu an, izleyenleri hem şaşırttı hem de kendine hayran bıraktı!