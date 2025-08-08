onedio
Bir Kullanıcının Erkek Arkadaşı Küpesi Düşmesin Diye Ayakkabısını Keserek Arkalık Yaptı!

Bir Kullanıcının Erkek Arkadaşı Küpesi Düşmesin Diye Ayakkabısını Keserek Arkalık Yaptı!

09.08.2025 - 00:55

@leaaleeyy isimli kullanıcının paylaştığı TikTok videosundaki yaratıcı çözüm sosyal medyada ilgi gördü. Kız arkadaşının kulağında küpe arkalığı olmadığı için yaşadığı soruna, erkek arkadaşı pratik bir çözüm buldu. Ayakkabısından küçük bir plastik parça keserek arkadaşı için küpe arkalığı yaptı. Video, “Arkadaşın her şeye bir çözüm buluyordur' notuyla paylaşıldı ve izleyenlerin yüzünü güldürdü.

İşte o anlar:

Erkekler zaman zaman kız arkadaşları için yaptığı fedakarlıklar ve centilmenlikleriyle gündeme gelir; ancak bu videodaki çözüm yolu daha önce pek denk gelmediğimiz türden!

Kullanıcının küpesinin arkalığı olmadığı için küpesi sürekli düşüyordu. Yanındaki erkek arkadaşının bulduğu çözüm ise oldukça yaratıcıydı!

Adam, ayakkabısının plastik olan kısmından küçük bir parça keserek kız arkadaşının küpesine arkalık yaptı. Bu pratik ve orijinal yöntem, hem sorunu çözdü hem de sosyal medyada büyük beğeni topladı. Küçük ama etkili jestlerin gücünü bir kez daha gösteren bu an, izleyenleri hem şaşırttı hem de kendine hayran bıraktı!

