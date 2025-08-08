Bir Kullanıcının Erkek Arkadaşı Küpesi Düşmesin Diye Ayakkabısını Keserek Arkalık Yaptı!

Kaynak: https://www.tiktok.com/@leaaleeyy/vid...
@leaaleeyy isimli kullanıcının paylaştığı TikTok videosundaki yaratıcı çözüm sosyal medyada ilgi gördü. Kız arkadaşının kulağında küpe arkalığı olmadığı için yaşadığı soruna, erkek arkadaşı pratik bir çözüm buldu. Ayakkabısından küçük bir plastik parça keserek arkadaşı için küpe arkalığı yaptı. Video, “Arkadaşın her şeye bir çözüm buluyordur' notuyla paylaşıldı ve izleyenlerin yüzünü güldürdü.
Erkekler zaman zaman kız arkadaşları için yaptığı fedakarlıklar ve centilmenlikleriyle gündeme gelir; ancak bu videodaki çözüm yolu daha önce pek denk gelmediğimiz türden!
