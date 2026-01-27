Bir İçerik Üreticisi Hırsızların Eve Girdiklerinde İlk Baktıkları Yerleri Sıraladı

Pek çok kişi evinde birikimlerini veya kendileri için değerli olan eşyaları çalınma olasılığına karşı belli başlı yerlere saklıyor. Kuytuda köşede kalan yerler veya alakasız görülen kaplar veya bölümler sık sık tercih ediliyor. Ancak pek kişiye göre bu tip yerlerde kıymetli eşya saklama fikri pek de yaratıcı bir fikir değil. Bir içerik üreticisi hırsızların evinize girdiğinde ilk baktığı yerleri sıraladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapay zekaya göre ise hırsızların en çok gözünden kaçan saklama alanları şöyle;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın