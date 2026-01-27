onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir İçerik Üreticisi Hırsızların Eve Girdiklerinde İlk Baktıkları Yerleri Sıraladı

Bir İçerik Üreticisi Hırsızların Eve Girdiklerinde İlk Baktıkları Yerleri Sıraladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.01.2026 - 00:40

İçerik Devam Ediyor

Pek çok kişi evinde birikimlerini veya kendileri için değerli olan eşyaları çalınma olasılığına karşı belli başlı yerlere saklıyor. Kuytuda köşede kalan yerler veya alakasız görülen kaplar veya bölümler sık sık tercih ediliyor. Ancak pek kişiye göre bu tip yerlerde kıymetli eşya saklama fikri pek de yaratıcı bir fikir değil. Bir içerik üreticisi hırsızların evinize girdiğinde ilk baktığı yerleri sıraladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yapay zekaya göre ise hırsızların en çok gözünden kaçan saklama alanları şöyle;

Yapay zekaya göre ise hırsızların en çok gözünden kaçan saklama alanları şöyle;

Hırsızlar genellikle yatak odasına (ebeveyn odası) ve oturma odasına odaklanır. Çocuk odaları genellikle 'değersiz oyuncak yığını' olarak görüldüğü için daha az aranır. Eski bir oyuncak kutusunun en altı veya bir pelüş oyuncağın içi (dikilerek kapatılmış) iyi bir seçenek olabilir.

  • Süpürgeliklerin Arkası: Gevşetilebilen bir süpürgelik parçasının arkasındaki boşluk mükemmel bir saklama alanıdır.

  • Dolap Üstü Çıtalar: Mutfak veya yatak odası dolaplarının en üstündeki dekoratif çıtaların arkasında kalan küçük boşluklar genellikle fark edilmez.

  • Gömme Priz Kutuları: Gerçek bir prize benzeyen ama aslında küçük bir kasa olan aparatlar piyasada mevcuttur.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın