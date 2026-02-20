Bu Şarkılardan En Eski Olanı Bulabilecek misin?
Müziğin tarihinin çok da uzak olmayan ama günümüze de yakın olmayan bir noktasına gidiyoruz. Kemerlerinizi bağlayın çünkü hafızanızı zorlarken kendinizi yaklaşık 15 sene öncesinde bulabilirsiniz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu şarkılardan hangisi en eskisi olabilir?
Tebrikler, doğru bildin! Katy Perry'nin I Kissed a Girl şarkısı Nisan 2008 tarihinde yayımlanmıştı. Yani aralarından en eski olan şarkıyı buldun!
Bilemedin... Coldplay'in Viva La Vida şarkısı Mayıs 2008 tarihinde yayımlanmıştı. Tekrar dene!
Bilemedin... Lady Gaga'nın Poker Face şarkısı Eylül 2008 tarihinde yayımlanmıştı. Tekrar dene!
Bilemedin... Taylor Swift'in Love Story şarkısı Eylül 2008 tarihinde yayımlanmıştı. Tekrar dene!
Bilemedin... Beyoncé'nin Single Ladies (Put a Ring on It) şarkısı Ekim 2008 tarihinde yayımlanmıştı. Tekrar dene!
Bilemedin... The Black Eyed Peas'in I Gotta Feeling şarkısı Haziran 2009 tarihinde yayımlanmıştı. Tekrar dene!
Bilemedin... Miley Cyrus'ın Party in the U.S.A. şarkısı Ağustos 2009 tarihinde yayımlanmıştı. Tekrar dene!
Bilemedin... Ke$ha'nın TiK ToK şarkısı Ağustos 2009 tarihinde yayımlanmıştı. Tekrar dene!
Bilemedin... Lady Gaga'nın Bad Romance şarkısı Ekim 2009 tarihinde yayımlanmıştı. Tekrar dene!
Bilemedin... Justin Bieber'ın Baby şarkısı Ocak 2010 tarihinde yayımlanmıştı. Tekrar dene!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın