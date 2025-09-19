Bir Gezgin Takipçilerine Popüler Avrupa Kentlerinin Alternatiflerini Önerdi

Paris, Barcelona, Roma gibi pek çok Avrupa kentine seyahat etmez birçok kişinin hayali. Ancak bu tip dünyaca ünlü yerleri görenler hem pahalılıktan hem de yoğunluktan yakınabiliyor. Hatta bu tip sorunlardan ötürü tatillerinden bir şey anlamadıklarını söyleyenlerin sayısı az da değil. Ünlü gezgin Luke Patrick Hoogmoed ise bu popüler kentlere alternatif olabilecek hem daha ucuz hem daha sakin kentleri paylaştı.