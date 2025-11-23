onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Aziz Yıldırım Trafikte Belediye Aracının Sürücüsü ile Tartıştı: "İstanbul’u Yığarım Buraya"

Aziz Yıldırım Trafikte Belediye Aracının Sürücüsü ile Tartıştı: "İstanbul’u Yığarım Buraya"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.11.2025 - 15:09

İçerik Devam Ediyor

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bir sokakta ters yöneden gelen belediye aracının sürücüsü geri gitmeyince tartışma yaşadı. Aracından inip belediye aracının sürücüsüne tepki gösteren Aziz Yıldırım, “Bas geri git. Böyle terbiyesizlik var mı? Şimdi İstanbul’u yığarım buraya” diyerek araç sürücüne tepki gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aziz Yıldırım’ın trafikte yaşadığı tartışmanın görüntüleri 👇

Ters yöndeki aracın geri gitmemesine sinirlendi.

Ters yöndeki aracın geri gitmemesine sinirlendi.

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, İstanbul’da bir bölgede ters yöneden gelen belediye aracının sürüsüne tepki gösterdi. Aracından inerek belediye aracının yanına gelen Aziz Yıldırım, sürücüyü geri gitmesi için uyardı. Sinirli olduğu görülen Aziz Yıldırım, “Hadi geri git. Geri git. Bütün İstanbul’u buraya yığarım. Böyle terbiyesizlik olur mu lan. Bir de belediyeci, zabıta bilmem ne. Terbiyesizler ya.” diyerek ters yöndeki araç sürücüne tepki gösterdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
9
7
2
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın