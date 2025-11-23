Aziz Yıldırım Trafikte Belediye Aracının Sürücüsü ile Tartıştı: "İstanbul’u Yığarım Buraya"

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, İstanbul’da bir bölgede ters yöneden gelen belediye aracının sürüsüne tepki gösterdi. Aracından inerek belediye aracının yanına gelen Aziz Yıldırım, sürücüyü geri gitmesi için uyardı. Sinirli olduğu görülen Aziz Yıldırım, “Hadi geri git. Geri git. Bütün İstanbul’u buraya yığarım. Böyle terbiyesizlik olur mu lan. Bir de belediyeci, zabıta bilmem ne. Terbiyesizler ya.” diyerek ters yöndeki araç sürücüne tepki gösterdi.