Aziz Yıldırım Trafikte Belediye Aracının Sürücüsü ile Tartıştı: "İstanbul’u Yığarım Buraya"

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bir sokakta ters yöneden gelen belediye aracının sürücüsü geri gitmeyince tartışma yaşadı. Aracından inip belediye aracının sürücüsüne tepki gösteren Aziz Yıldırım, “Bas geri git. Böyle terbiyesizlik var mı? Şimdi İstanbul’u yığarım buraya” diyerek araç sürücüne tepki gösterdi.
Aziz Yıldırım’ın trafikte yaşadığı tartışmanın görüntüleri 👇
Ters yöndeki aracın geri gitmemesine sinirlendi.
