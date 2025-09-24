Almanya'daki İkinci El Mağazalarını Gezen Bir Türk Ürünlerin Fiyatlarını Paylaştı

Yurt dışında yaşayan Türklerin sosyal medyada paylaştığı deneyim videoları oldukça ilgi çekici olabiliyor. Bu videolar sayesinde farklı kültürleri öğreniyor, insanların nasıl bir yaşam sürdüklerini daha iyi anlıyoruz. Özellikle de Avrupa ülkelerinden gelen videolar son zamanlarda oldukça fazla!

TikTok'taki 'kadervesaire' isimli kullanıcı, Almanya'daki ikinci el mağazasını gezdi ve deneyimlerini paylaşmayı da ihmal etmedi. Bakalım bu mağazada nasıl ürünler var?

Kaynak: TikTok / kadervesaire