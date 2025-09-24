onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Almanya'daki İkinci El Mağazalarını Gezen Bir Türk Ürünlerin Fiyatlarını Paylaştı

Almanya'daki İkinci El Mağazalarını Gezen Bir Türk Ürünlerin Fiyatlarını Paylaştı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
25.09.2025 - 00:01

İçerik Devam Ediyor

Yurt dışında yaşayan Türklerin sosyal medyada paylaştığı deneyim videoları oldukça ilgi çekici olabiliyor. Bu videolar sayesinde farklı kültürleri öğreniyor, insanların nasıl bir yaşam sürdüklerini daha iyi anlıyoruz. Özellikle de Avrupa ülkelerinden gelen videolar son zamanlarda oldukça fazla!

TikTok'taki 'kadervesaire' isimli kullanıcı, Almanya'daki ikinci el mağazasını gezdi ve deneyimlerini paylaşmayı da ihmal etmedi. Bakalım bu mağazada nasıl ürünler var?

Kaynak: TikTok / kadervesaire

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Görmüş olduğunuz tüm bu masa örtülerinin fiyatı 6 euro!

Görmüş olduğunuz tüm bu masa örtülerinin fiyatı 6 euro!

İkinci el mağazasında tabaktan bardağa, hasır ürünlerden büyük mobilyalara her çeşit ürünü bulmak mümkün. Fakat buralarda güzel, kullanışlı ve temiz ürünlere denk gelmek de biraz şans işi. Eğer şanslıysanız oldukça uygun bir fiyata, kullanışlı bir ürüne denk gelebilirsiniz. Ayrıca bu mağazalarda açılmamış, kullanılmamış ürünler bulmak da mümkün olabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın