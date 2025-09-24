Kına Gecesindeki Testi Kırma Oyununda Fırlattığı Testiyle Damadı Deviren Gelin

Nişan, kına ve düğün çiftlerin en heyecanlı olduğu zamanlar hiç şüphesiz. Haliyle her şeyin güzel geçmesi de herkesin en büyük dileği. Fakat bu pek de mümkün olmuyor. Her detayın ince ince düşünüldüğü bu özel günlerde bazı talihsizlikler yaşanabiliyor. Bu kez de bir TikTok kullanıcısı, kına gecesinde yaşadığı talihsizliği paylaştı.

Gelin, kına gecesinde testi kırma oyunu oynarken yanlışlıkla damadı yere düşürdü. O anları ise 'özür dilerim hayatım' diye paylaşınca sosyal medyada viral oldu!

Kaynak: TikTok / gizem.isen