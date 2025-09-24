Kına Gecesindeki Testi Kırma Oyununda Fırlattığı Testiyle Damadı Deviren Gelin

Nişan, kına ve düğün çiftlerin en heyecanlı olduğu zamanlar hiç şüphesiz. Haliyle her şeyin güzel geçmesi de herkesin en büyük dileği. Fakat bu pek de mümkün olmuyor. Her detayın ince ince düşünüldüğü bu özel günlerde bazı talihsizlikler yaşanabiliyor. Bu kez de bir TikTok kullanıcısı, kına gecesinde yaşadığı talihsizliği paylaştı.
Gelin, kına gecesinde testi kırma oyunu oynarken yanlışlıkla damadı yere düşürdü. O anları ise 'özür dilerim hayatım' diye paylaşınca sosyal medyada viral oldu!
Kaynak: TikTok / gizem.isen
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O talihsiz anlar kameraya böyle yansıdı;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Testi hızla ayağına gelen damat, bir anda kendini yerde buldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın