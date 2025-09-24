onedio
Kına Gecesindeki Testi Kırma Oyununda Fırlattığı Testiyle Damadı Deviren Gelin

Kına Gecesindeki Testi Kırma Oyununda Fırlattığı Testiyle Damadı Deviren Gelin

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
24.09.2025 - 22:15

Nişan, kına ve düğün çiftlerin en heyecanlı olduğu zamanlar hiç şüphesiz. Haliyle her şeyin güzel geçmesi de herkesin en büyük dileği. Fakat bu pek de mümkün olmuyor. Her detayın ince ince düşünüldüğü bu özel günlerde bazı talihsizlikler yaşanabiliyor. Bu kez de bir TikTok kullanıcısı, kına gecesinde yaşadığı talihsizliği paylaştı.

Gelin, kına gecesinde testi kırma oyunu oynarken yanlışlıkla damadı yere düşürdü. O anları ise 'özür dilerim hayatım' diye paylaşınca sosyal medyada viral oldu!

Kaynak: TikTok / gizem.isen

O talihsiz anlar kameraya böyle yansıdı;

Testi hızla ayağına gelen damat, bir anda kendini yerde buldu.

Testi hızla ayağına gelen damat, bir anda kendini yerde buldu.

TikTok'ta kısa sürede milyonlara ulaşan bu videoya yorumlar da eksik olmadı. Kimisi talihsiz damada üzülürken kimileri de damada yardım etmek yerine testinin içinden çıkanlara koşan çocuklara odaklandı! 

Ne kadar plan yaparsanız yapın, özel günlerde bir talihsizlik yaşamak oldukça olası. Önemli olan ise olumsuz ana odaklanmak yerine mutluluğa odaklanmak :)

