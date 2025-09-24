Bir İçerik Üreticisi 3 Kediyle Yaşamanın Nasıl Bir Şey Olduğunu Anlattı!

Kediler, şüphesiz dünyanın sevimli canlılarından biri. Ancak onlarla yaşamanın da belli başlı zorlukları var, yani her yiğidin harcı değil. Örneğin sevdiğiniz eşyalara bir süre sonra elveda demek zorunda kalabiliyor, gecenin bir yarısı kendinizi kaka temizlerken bulabiliyorsunuz! İçerik üreticisi Burak Arslan da 3 kediyle yaşamanın nasıl bir şey olduğunu kayda alarak o tatlı anları anlattı.
Gelin, kendisinin gözünden nasıl bir şeymiş bakalım...
"Çocuk bakmaktan farkı yok"
