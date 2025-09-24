onedio
Bir İçerik Üreticisi 3 Kediyle Yaşamanın Nasıl Bir Şey Olduğunu Anlattı!

Gökçe Cici
24.09.2025 - 15:25

Kediler, şüphesiz dünyanın sevimli canlılarından biri. Ancak onlarla yaşamanın da belli başlı zorlukları var, yani her yiğidin harcı değil. Örneğin sevdiğiniz eşyalara bir süre sonra elveda demek zorunda kalabiliyor, gecenin bir yarısı kendinizi kaka temizlerken bulabiliyorsunuz! İçerik üreticisi Burak Arslan da 3 kediyle yaşamanın nasıl bir şey olduğunu kayda alarak o tatlı anları anlattı.

Gelin, kendisinin gözünden nasıl bir şeymiş bakalım...

Kaynak: Instagramrslnbrk

"Çocuk bakmaktan farkı yok"

3 kediyle yaşamanın zorluklarından bahseden içerik üreticisi, kedi bakmanın aslında çocuk bakmaktan hiçbir farkı olmamasından bahsetti. Ağır kumları temizlemek mi dersiniz, evi sürekli süpürmek mi yoksa halılara kusulması mı? Üstelik bunların üzerine mama ve su servisinin hiç bitmememesi de cabası. Ancak ne yalan söyleyelim, dünyanın en tatlı yorgunluğudur bu! Peki sizin düşünceniz ne? Buyrun yorumlara!

