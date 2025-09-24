onedio
"İzlerken Mikrop Kaptım" Balıkesir'de Bir Ev Sahibi, Kiracıların Boşalttığı 'Çöp' Evin Son Halini Paylaştı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.09.2025 - 14:11

Her ne kadar pek çok kiracı, içinde yaşadığı evi kendi yaşam alanı gibi görse de hiç iyi kullanmayıp her şeye zarar veren insanlar da çıkabiliyor. Bir ev sahibi de evi boşaltan kiracının ardından eve girdi. Ancak karşılaştığı manzara hiç de iç açıcı değild! Viraneye dönmüş ev adeta çöp evi andırıyordu. 

O anları 'ev turu' diyerek yayınlayan ev sahibinin paylaşımı midenizi bulandırabilir.

O görüntüleri buradan izleyebilirsiniz:

Bir ev sahibi, kiracıların boşalttığı evinden paylaşım yaptı.

Adeta çöp eve dönen evden gelen görüntülere bakmak bile mide bulandırıcıydı. Her yerine zarar verilen evin içinde onlarca çöp bulunuyordu. Camlar kırılmış ve duvarlara yazılar yazılmıştı. Sosyal medyada gündem olan eve pek çok yorum yapıldı.

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
