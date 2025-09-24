"İzlerken Mikrop Kaptım" Balıkesir'de Bir Ev Sahibi, Kiracıların Boşalttığı 'Çöp' Evin Son Halini Paylaştı!

Her ne kadar pek çok kiracı, içinde yaşadığı evi kendi yaşam alanı gibi görse de hiç iyi kullanmayıp her şeye zarar veren insanlar da çıkabiliyor. Bir ev sahibi de evi boşaltan kiracının ardından eve girdi. Ancak karşılaştığı manzara hiç de iç açıcı değild! Viraneye dönmüş ev adeta çöp evi andırıyordu.
O anları 'ev turu' diyerek yayınlayan ev sahibinin paylaşımı midenizi bulandırabilir.
Bir ev sahibi, kiracıların boşalttığı evinden paylaşım yaptı.
