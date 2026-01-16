onedio
Almanya'da Yaşayan Bir Türk Aldi'nin Kurucusuna Mezarı Başında Dua Etti

Almanya'da Yaşayan Bir Türk Aldi'nin Kurucusuna Mezarı Başında Dua Etti

16.01.2026 - 16:54

Almanya'da yaşayan bir Türk eski patronu olan ve Almanya'nın en zengin insanı olan Karl Albrecht'i mezarı başında ziyaret etti. Hatta yolunun uzak olmasına rağmen mezarı başında perakende devi Aldi'nin kurucusuna dua etti. Neden dua ettiği eleştirilerini de yanıtladı.

Karl Albrecht kimdir?

Karl Albrecht kimdir?

Kardeşi Theo Albrecht ile birlikte dünyanın en büyük indirim market zincirlerinden biri olan Aldi'yi kuran Karl Abrecht annesinin küçük bakkal dükkanını geliştirerek 1948'de Aldi'yi kurdu. Düşük fiyat ve az ürün çeşidi stratejisiyle küresel başarı elde ettiği gibi perakende sektörünü de tüm dünyada etkiledi. Uzun yıllar Almanya'nın en zengin insanı olarak gösterilen iş insanı 2014'te hayatını kaybetti.

