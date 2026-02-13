onedio
Alman Sosyal Medya Fenomeninin Türk Hamamında Açtığı Canlı Yayın Viral Oldu

Alman Sosyal Medya Fenomeninin Türk Hamamında Açtığı Canlı Yayın Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.02.2026 - 14:04

Türk hamamı ülkemizi ziyaret eden turistlerin uğrak yerlerinden. Pek çok turist tarihi hamamları ziyaret ederek burada geleneksel hijyen ritüellerine katılıyor. Tellakları, belli başlı kuralları olmasıyla pek çok yabancı bunu bir deneyim olarak yaşıyor. Türkiye'ye gelen Alman fenomen Knossi de İstanbul'da bir hamamı ziyaret etti. O anları canlı yayında paylaştı.

Jens Knossalla kimdir?

Jens Knossalla kimdir?

Knossi 1986 doğumlu Alman  Twitch yayıncısı ve televizyon sunucusudur. Almanya'nın en popüler yayıncılarından biridir. Twitch'te milyonlarca izleyici çeken yayınlarının yanı sıra RTL'de 'Das Supertalent' gibi programlarda sunuculuk yapmıştır. Şu anda Instagram ve Twitch'te 2 milyondan fazla takipçisi bulunmaktadır.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
