Alman Sosyal Medya Fenomeninin Türk Hamamında Açtığı Canlı Yayın Viral Oldu

Türk hamamı ülkemizi ziyaret eden turistlerin uğrak yerlerinden. Pek çok turist tarihi hamamları ziyaret ederek burada geleneksel hijyen ritüellerine katılıyor. Tellakları, belli başlı kuralları olmasıyla pek çok yabancı bunu bir deneyim olarak yaşıyor. Türkiye'ye gelen Alman fenomen Knossi de İstanbul'da bir hamamı ziyaret etti. O anları canlı yayında paylaştı.