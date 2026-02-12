onedio
Bir Kuyumcu Adım Adım Altının Nasıl Eritildiğini Gösterdi

Bir Kuyumcu Adım Adım Altının Nasıl Eritildiğini Gösterdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.02.2026 - 16:47

Altın son ayların en popüler yatırım aracı. Aynı zamanda takı ve aksesuarlarda en çok kullanılan madenlerden biri. Son aylarda büyük yükseliş gösteren altın fiyatları bu kıymetli metalin değerlendirilmesi için kullanılan işlemleri yeniden popüler kıldı. Altın eritme yöntemiyle takı veya aksesuar olarak kullanılan altın parçaları ısı yardımıyla kalıplara dökülüyor ve külçe şeklinde değerlendiriliyor.

Eritme işlemi aşamaları şöyle;

Eritme işlemi aşamaları şöyle;

Yüksek Isı ve Boraks: Altınlar potaya girmeden önce ortam ısıtılıyor ve eritme işlemini kolaylaştırmak için boraks adı verilen özel bir malzeme ekleniyor.

1064 Derece Önemli: Altın, tam 1064°C sıcaklığa ulaştığında sıvı hale geçiyor. Bu aşamada takıların formu tamamen kaybolarak kor bir sıvıya dönüşüyor.

Kalıba Döküm: Sıvı haldeki altın, özel metal kalıplara dökülerek donduruluyor.

Temizlik ve Son Dokunuş: Kalıptan çıkarılan altın kütlesi, üzerindeki cüruflardan (kalıntılardan) arındırılmak üzere çekiç ve fırça yardımıyla temizleniyor.

