Kapora Verirken Dikkat! Bir İçerik Üreticisi "Kapora Dolandırıcılığı" Yöntemini Anlattı

1. Düşük Fiyatlı İlan

Dolandırıcılar, piyasa değeri örneğin 5 milyon TL olan bir arsayı veya mülkü, cezbedici olması için yarı fiyatına (2,5 milyon TL gibi) çeşitli platformlarda ilana koyuyor.

2. Yoğun İlgi ve Ekip Çalışması

Fiyat çok uygun olduğu için yüzlerce kişi arıyor. Dolandırıcılar, organize bir ekiple bu kişilere randevu veriyor ve aynı mülkü kısa sürede onlarca, hatta yüzlerce kişiye gezdiriyorlar.

3. Kapora Toplama

Herkese 'bu fırsatın kaçmaması gerektiği' söylenerek, genellikle 10.000 TL gibi düşük (itiraz edilmesi zor) bir kapora alınıyor. Herkes mülkü sadece kendisinin alacağını sanıyor.

4. Oyalama Taktiği

Kapora alındıktan sonra mülk sahibinin yurt dışında (Almanya vb.) olduğu, izin alamadığı veya uçak bileti bulamadığı gibi bahanelerle satış süreci sürekli erteleniyor.

5. Buharlaşma ve İsim Değiştirme

Gerçek ortaya çıktığında ve mağdurlar paralarını geri istediğinde, dolandırıcılar kaporaların 'mülk sahibine gönderildiğini' iddia ederek süreci uzatıyorlar. Sonunda emlak ofisini kapatıp isim değiştirerek başka bir mülk üzerinden aynı oyuna devam ediyorlar.

Peki neden karlı?

Videoda belirtildiği gibi; normal bir satıştan kazanacakları komisyon yerine, yüzlerce kişiden 10 biner TL kapora toplayarak kısa sürede milyonlarca lira haksız kazanç elde ediyorlar. Çoğu insan da 10 bin TL gibi 'nispeten küçük' bir rakam için adli süreçlerle uğraşmak istemediği için dolandırıcıların yanına kar kalıyor.