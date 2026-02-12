Dünyadaki Kimsenin Anlamadığı Esrarengiz Olay Trabzon’da da Yaşandı!

Trabzon’un Araklı ilçesinde ahırdan çıkarılan koyunların park halindeki minibüsün etrafında halka oluşturarak dönmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Sürünün dakikalarca aracın çevresinde döndüğü anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Tüm dünyanın nedenini merak ettiği bu olay daha önce de Çin’de yaşanmıştı. İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Baotou'da yaşanan olayda bir sürü koyun, bir tarlada 12 gün boyunca aralıksız çember oluşturarak dönmüştü.
Araklı ilçesi Yassıkaya Mahallesi'nde yaklaşık 25 yıldır besicilikle uğraşan Faik Hancı (43), sabah saatlerinde koyunlarını yemlemek için ahırdan çıkardı.
