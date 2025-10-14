Acunmedya La Isla Programı ile ABD'de Reytingleri Altüst Etti!

NBC Universal News Group’un haberine göre, ABD’nin en büyük medya gruplarından biri olan NBC grubunun İspanyolca yayın yapan kanalı Telemundo’da yayınlanan ve Acunmedya’nın prodüksiyonunu üstlendiği La Isla programı yüksek reyting elde etmeyi başardı. Telemundo kanalında yayınlanan ve Acunmedya’nın yapımcılığını üstlendiği yarışma programı La Isla: Desafío Extremo prömiyerini önemli bir prime time zaferi ile taçlandırdı. La Isla, Salı gecesi kendi zaman diliminde ABD’de İspanyolca yayın yapan kanallar arasında en çok izlenen program olmayı başardı. Uluslararası araştırma şirketi Nielsen'e göre, program 18-49 yaş arasında 379.000 izleyiciye ulaştı. Toplamda ise 1.14 milyon izleyici tarafından izlenerek rekor bir reyting elde etti.