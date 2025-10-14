onedio
Acunmedya La Isla Programı ile ABD'de Reytingleri Altüst Etti!

14.10.2025 - 16:56

Acunmedya bir başarı daha yakaladı! NBC Universal News Group’un yaptığı habere göre, ABD’nin en büyük medya gruplarından biri olan NBC grubunun İspanyolca yayın yapan kanalı Telemundo’da gösterime giren ve Acunmedya’nın yapımcılığını üstlendiği La Isla programı büyük bir reyting başarısı elde etti!

NBC Universal News Group’un haberine göre, ABD’nin en büyük medya gruplarından biri olan NBC grubunun İspanyolca yayın yapan kanalı Telemundo’da yayınlanan ve Acunmedya’nın prodüksiyonunu üstlendiği La Isla programı yüksek reyting elde etmeyi başardı. Telemundo kanalında yayınlanan ve Acunmedya’nın yapımcılığını üstlendiği yarışma programı La Isla: Desafío Extremo prömiyerini önemli bir prime time zaferi ile taçlandırdı. La Isla, Salı gecesi kendi zaman diliminde ABD’de İspanyolca yayın yapan kanallar arasında en çok izlenen program olmayı başardı. Uluslararası araştırma şirketi Nielsen'e göre, program 18-49 yaş arasında 379.000 izleyiciye ulaştı. Toplamda ise 1.14 milyon izleyici tarafından izlenerek rekor bir reyting elde etti.

Sosyal medya takip ve raporlama şirketi Talkwalker, programın Instagram, Facebook, X ve Youtube’da tüm İspanyolca reality programlarını geride bırakarak en yüksek etkileşim ve video görüntüleme sayısına ulaştığını açıkladı.

Acunmedya, dört kıtada 22 ülkede hayata geçirdiği formatlar ve prodüksiyonlarla yapım kapasitesini artırmaya devam ediyor ve içerik portföyünü zenginleştiriyor.

Exatlon, Darts Party, Survivor, MasterChef, O Ses, La Isla gibi programları, Dominik Cumhuriyeti’ndeki dünyanın en büyük ve en geniş çekim alanına sahip açık hava stüdyoları ACM Production Hub’da üreterek yüksek prodüksiyon gücüyle öne çıkan Acunmedya, içeriklerini ABD, Almanya, Meksika, Hollanda, Çekya, Slovenya, Slovakya, Macaristan, Romanya, Yunanistan, Sırbistan, Hırvatistan, Bulgaristan gibi ülkelerle dünya pazarına sunmayı sürdürüyor.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
