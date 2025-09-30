onedio
ABD'de İki Ay Çalışan Türk, Dört Tane iPhone 17 Pro Alarak Türkiye'ye Döndü!

Merve Ersoy
30.09.2025 - 15:14

Yurt dışına çalışmaya giden gençlerin sayısı giderek artıyor. Kimisi birikim yapıyor, kimi yerleşiyor, kimi de kazançlarıyla istediklerini alarak geri dönüyor. Bir Türk de iki ay kaldığı ABD'de kazandığı parayı iPhone 17 Pro'ya yatırdı. 4 tane iPhone 17 Pro alan genç, o anları paylaştı.

ABD'de iki ay çalışan genç, iPhone'un son modeliyle ülkeye döndü.

İki ay boyunca garsonluk yapan genç, birikimini iPhone 17 Pro alarak kullandı. Elde ettiği kazancı 4 tane iPhone alarak kullanan genç, Türkiye'ye hediyeleriyle döndü.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
