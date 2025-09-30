onedio
Evinin Camından Düşerek Vefat Eden Güllü'nün Oğlunun Cenazede Neden Annesinden Özür Dilediği Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.09.2025 - 10:10

Geçtiğimiz günlerde Yalova’daki evinin camından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün cenazesinde oğlunun tabut başında ağlayarak “özür dilerim” demesi gündem olmuştu. Ekol TV’deki sabah yayınına katılan cinayet dedektifi Savaş Kurtbaba bu görüntünün nedenini öğrendiğini belirterek neler olduğunu anlattı.

İşte Savaş Kurtbaba'nın Güllü'nün oğlu hakkındaki açıklaması:

Güllü’nün cenazesinde oğlunun görüntüsü gündem olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün cenaze töreninde oğlunun tabut başında özür dilerim diyerek ağlaması sosyal medyada gündem olmuştu. Ekol TV’deki yayınında açıklamalarda bulunan cinayet dedektifi Savaş Kurtbaba bu görüntünün nedeninin; Güllü ile gelini arasındaki anlaşmazlıklarda oğlunun sürekli gelinin tarafından olması ve bu nedenle kendini kötü hissetmesi olduğunu belirtti.

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
