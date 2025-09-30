onedio
İsrail Askerlerinin Filistinli Çocukları Gözaltına Aldıkları Görüntüler Tepki Çekti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.09.2025 - 12:37

İsrail askerlerinin Filistinli iki çocuğu gözaltına aldıkları anların görüntüleri büyük tepki çekti. Al Jazeera'nın paylaştığı görüntülerde; İsrail askerleri iki küçük çocuğu gözaltına alarak babalarının nerede olduğunu sordu. Yoldan geçenler de çocukların küçük olduğunu ve onları serbest bırakmaları gerektiğini söylerken İsrail askerlerin 'Çocukların yaşı umurumda değil' şeklinde cevap verdi.

İşte İsrail askerlerinin küçük çocukları gözaltına aldıkları anlar:

İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde iki Filistinli küçük çocuğun gözaltına alınma onları büyük tepki topladı. İki çocuğu gözaltına alırken babalarının nerede olduğunu öğrenmeye çalışan İsrail askerleri yoldan geçenlerin “onlar küçük çocuk serbest bırakın” sözlerine “Umurumda değil” şeklinde cevap verdi.

