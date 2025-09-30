İsrail Askerlerinin Filistinli Çocukları Gözaltına Aldıkları Görüntüler Tepki Çekti

İsrail askerlerinin Filistinli iki çocuğu gözaltına aldıkları anların görüntüleri büyük tepki çekti. Al Jazeera'nın paylaştığı görüntülerde; İsrail askerleri iki küçük çocuğu gözaltına alarak babalarının nerede olduğunu sordu. Yoldan geçenler de çocukların küçük olduğunu ve onları serbest bırakmaları gerektiğini söylerken İsrail askerlerin 'Çocukların yaşı umurumda değil' şeklinde cevap verdi.
İşte İsrail askerlerinin küçük çocukları gözaltına aldıkları anlar:
İsrail askerleri, küçük çocukları gözaltına aldılar!
