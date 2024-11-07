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7 Yıllık İlişkisinin 6 Yılında Aldatıldığını Öğrendi: "Ailesinin Benden Nefret Ettiğini Söyledi"

7 Yıllık İlişkisinin 6 Yılında Aldatıldığını Öğrendi: "Ailesinin Benden Nefret Ettiğini Söyledi"

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
07.11.2024 - 10:35

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Sosyal medya platformu TikTok'ta 'diladinamit' adıyla paylaşım yapan genç kadın 7 yıllık ilişkisinin 6 yılında aldatıldığını söyledi. Bu durumdan haberinin olmadığını söyleyen genç kadın '7 yılımın çöp olmasına çok üzüldüm.' dedi. Yaşananları anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan kadın, erkek arkadaşının yeni sevgilisiyle de konuştuğunu belirtti. Erkek ve kadınların arkadaş olamayacağını söyleyen sosyal medya kullanıcısı, 'Eninde sonunda olay buralara geliyor.' ifadelerini kullandı. Genç kadının paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: diladinamit

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Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşım yapan genç kadın, 7 yıllık ilişkisinin 6 yılında aldatıldığını söyleyerek içini döktü.

Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşım yapan genç kadın, 7 yıllık ilişkisinin 6 yılında aldatıldığını söyleyerek içini döktü.

Durumdan haberinin olmadığını söyleyen genç kadın, erkek arkadaşının yaptıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Açıklamasında boşa geçen zamanlarına üzüldüğünü söyleyen genç, "Erkek ile kadın arkadaş olamaz diyorla ya, gerçekten öyleymiş. Eninde sonunda olay buralara geliyor." dedi.

Durumdan haberinin olmadığını söyleyen genç kadın, erkek arkadaşının yaptıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Açıklamasında boşa geçen zamanlarına üzüldüğünü söyleyen genç, "Erkek ile kadın arkadaş olamaz diyorla ya, gerçekten öyleymiş. Eninde sonunda olay buralara geliyor." dedi.

İşte o video; 🎥

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