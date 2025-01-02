Yeni Yıla Gökyüzünde Giren Pilotun Paylaşımını Görünce “Keşke Pilot Olsaydım” Diyeceksiniz

'Yeni yıla nasıl girersen öyle de geçermiş' sözüne aldırış etmiyormuş gibi gözüküp içten içe ciddiye alanlardan mısınız? Belki de bu yüzdendir her yılbaşına kalabalık sofra etrafında sevdiklerimizle toplanarak, gülerek, eğlenerek girmek isteriz. Dışarıda kutlayanlar ise saatler 00.00'ı gösterdiğinde en güzel görüntüyü yakalamak için yarışır. Ancak bir pilotun 2025'i gökyüzünde karşıladığı anlar 'Keşke pilot olsaydım' dedirtti.