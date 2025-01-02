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Yeni Yıla Gökyüzünde Giren Pilotun Paylaşımını Görünce “Keşke Pilot Olsaydım” Diyeceksiniz

Yeni Yıla Gökyüzünde Giren Pilotun Paylaşımını Görünce “Keşke Pilot Olsaydım” Diyeceksiniz

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.01.2025 - 15:11

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'Yeni yıla nasıl girersen öyle de geçermiş' sözüne aldırış etmiyormuş gibi gözüküp içten içe ciddiye alanlardan mısınız? Belki de bu yüzdendir her yılbaşına kalabalık sofra etrafında sevdiklerimizle toplanarak, gülerek, eğlenerek girmek isteriz. Dışarıda kutlayanlar ise saatler 00.00'ı gösterdiğinde en güzel görüntüyü yakalamak için yarışır. Ancak bir pilotun 2025'i gökyüzünde karşıladığı anlar 'Keşke pilot olsaydım' dedirtti.

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2025'in en şanslısı olarak kendimden sonra birazdan izleyeceğiniz görüntüyü çeken pilotu seçtim... Naçizane fikrim... "Neden?" diye sorarsanız lütfen ekranı bi' tık aşağı kaydırın 👇

2025'in en şanslısı olarak kendimden sonra birazdan izleyeceğiniz görüntüyü çeken pilotu seçtim... Naçizane fikrim... "Neden?" diye sorarsanız lütfen ekranı bi' tık aşağı kaydırın 👇

(Dipnot: Evet 2025'in en şanslısı ben olacağım. Çünkü böyle manifestledim! 777🙏🏻)

Saat 00.00'ı gösterdiği an pilot, telefonunu kokpitten yeryüzüne çevirdi ve dört bir yanda 2025'i gelişini haberdar eden havai fişek gösterisini çekti.

Saat 00.00'ı gösterdiği an pilot, telefonunu kokpitten yeryüzüne çevirdi ve dört bir yanda 2025'i gelişini haberdar eden havai fişek gösterisini çekti.

"Keşke pilot olsaydım" dedirtecek o görüntü 👇

Benimle aynı fikirde olan pek çok sosyal medya kullanıcısı da vardı 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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