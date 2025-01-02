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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Türk Usulü Sebzeli Nohut Salatası Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Türk Usulü Sebzeli Nohut Salatası Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
02.01.2025 - 19:31

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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Türk Usulü Sebzeli Nohut Salatası Nasıl Yapılır?

Philips Çift Hazneli Airfryer'da Türk Usulü Sebzeli Nohut Salatası Nasıl Yapılır?

Malzemeler

  • 2 SB haşlanmış nohut

  • Tuz

  • Karabiber

  • 1/2 TK toz kırmızı biber

  • 2 YK zeytinyağı

Sebze için;

  • 1/2 kırmızı lahana

  • 1 adet kereviz

  • 1 adet kırmızı biber

  • 2 adet havuç

  • 2 YK zeytinyağı

  • Tuz

  • Karabiber

  • 2 diş sarımsak

Hazırlanışı

1. Malzemeleri doğrayın. Tuz, karabiber, sarımsak ve zeytinyağı ile karıştırın. Nohutları da aynı şekilde karıştırın. 

2. Airfryer haznesine malzemeleri ayrı ayrı koyun. Nohut ve sebzeleri sebze ayarında pişirin. Süre sonunda karıştırıp servis edin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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