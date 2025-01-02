Philips Çift Hazneli Airfryer'da Türk Usulü Sebzeli Nohut Salatası Nasıl Yapılır?
Philips Çift Hazneli Airfryer'da Türk Usulü Sebzeli Nohut Salatası Nasıl Yapılır?
'Şöyle hafif bir şeyler yiyeyim ama doyurucu da olsun!' diyenler için pratik ve haaarika bir tarifle geldik! 👇
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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Türk Usulü Sebzeli Nohut Salatası Nasıl Yapılır?
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