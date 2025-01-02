Hoş Geldin 1921: Pera Palas'ta Düzenlenen 1920 Konseptli Yılbaşı Partisi Hayran Bıraktı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ergulice/vide...
İstanbul'un kalbinde yer alan ve tarihine ışık tutan Pera Palas, şehrin en popüler ve etkileyici mekanlarından biri. Pera Palas, hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktası. İstanbul'un tarihini ve kültürünü yansıtan bir simge haline gelmiş durumda. Aynı zamanda Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı'nın başrollerini paylaştığı dizi ile birlikte yeniden popülerlik kazandı. Otelde unutulmaz bir yılbaşı partisi düzenlendi.
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Pera Palas Otel'de 1920 konseptli bir yılbaşı partisi düzenlendi. 'ergulice' isimli sosyal medya kullanıcısı partinin detaylarını paylaştı.
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Görüntüler hem tarih tutukunlarının hem de dizinin hayranlarının beğenisini topladı
İşte o parti;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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