Hoş Geldin 1921: Pera Palas'ta Düzenlenen 1920 Konseptli Yılbaşı Partisi Hayran Bıraktı

İstanbul'un kalbinde yer alan ve tarihine ışık tutan Pera Palas, şehrin en popüler ve etkileyici mekanlarından biri. Pera Palas, hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktası. İstanbul'un tarihini ve kültürünü yansıtan bir simge haline gelmiş durumda. Aynı zamanda Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı'nın başrollerini paylaştığı dizi ile birlikte yeniden popülerlik kazandı. Otelde unutulmaz bir yılbaşı partisi düzenlendi.