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İlk Vukuatı Değil: Aşırı Sağcı İngiliz Siyasetçiden Skandal Ayasofya Paylaşımı

İlk Vukuatı Değil: Aşırı Sağcı İngiliz Siyasetçiden Skandal Ayasofya Paylaşımı

Ayasofya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.01.2025 - 12:48

İngiltere’de aşırı sağcı “Britain First” partisinin kurucusu Paul Golding’in, Ayasofya Camii ile ilgili yaptığı paylaşım büyük tepki çekti. İngiliz siyasetçinin paylaştığı görselde, Ayasofya’nın üstünde Yunanistan bayrağı ve İstanbul’u işgal eden yabancı askerler yer alıyor. Golding, Suriye’de yaşanan yönetim değişikliği sonrasında da “Türkiye artık Avrupa’nın 1 numaralı düşmanı” ifadelerini kullanmıştı.

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İngiltere’deki aşırı sağcı “Britain First” partisinin lideri Paul Golding, Türk ve İslam karşıtı paylaşımlarına devam ediyor.

İngiltere’deki aşırı sağcı “Britain First” partisinin lideri Paul Golding, Türk ve İslam karşıtı paylaşımlarına devam ediyor.

Daha önce Türkiye’yi Avrupa’nın bir numaralı düşmanı ilan eden Golding, bu sefer ise Ayasofya Camii ile ilgili paylaşımda bulundu.

Daha önce Türkiye’yi Avrupa’nın bir numaralı düşmanı ilan eden Golding, bu sefer ise Ayasofya Camii ile ilgili paylaşımda bulundu.

İngiliz siyasinin “Yakında” notuyla paylaştığı görselde Ayasofya’nın üzerinde Yunanistan bayrağı bulunurken, İstanbul’u işgal eden yabancı askerler de yer aldı.

İngiliz siyasinin “Yakında” notuyla paylaştığı görselde Ayasofya’nın üzerinde Yunanistan bayrağı bulunurken, İstanbul’u işgal eden yabancı askerler de yer aldı.

Paul Golding’in paylaşımı 👇

Paul Golding’in paylaşımı 👇
twitter.com

Ayasofya'yı hedef alan paylaşım sosyal medyada da çok konuşuldu 👇

Ayasofya'yı hedef alan paylaşım sosyal medyada da çok konuşuldu 👇
twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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'Bizim ülkemizde de sizin gibi geri zekâlı insanlar var. Palyaçovari maskaralıklarıyla bizi eğlendiriyorlar. Diğer ırkçıların her yerde aynı olduğunu görmek oldukça eğlenceli.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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