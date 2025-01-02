İlk Vukuatı Değil: Aşırı Sağcı İngiliz Siyasetçiden Skandal Ayasofya Paylaşımı
İlk Vukuatı Değil: Aşırı Sağcı İngiliz Siyasetçiden Skandal Ayasofya Paylaşımı
İngiltere’de aşırı sağcı “Britain First” partisinin kurucusu Paul Golding’in, Ayasofya Camii ile ilgili yaptığı paylaşım büyük tepki çekti. İngiliz siyasetçinin paylaştığı görselde, Ayasofya’nın üstünde Yunanistan bayrağı ve İstanbul’u işgal eden yabancı askerler yer alıyor. Golding, Suriye’de yaşanan yönetim değişikliği sonrasında da “Türkiye artık Avrupa’nın 1 numaralı düşmanı” ifadelerini kullanmıştı.
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İngiltere’deki aşırı sağcı “Britain First” partisinin lideri Paul Golding, Türk ve İslam karşıtı paylaşımlarına devam ediyor.
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Daha önce Türkiye’yi Avrupa’nın bir numaralı düşmanı ilan eden Golding, bu sefer ise Ayasofya Camii ile ilgili paylaşımda bulundu.
İngiliz siyasinin “Yakında” notuyla paylaştığı görselde Ayasofya’nın üzerinde Yunanistan bayrağı bulunurken, İstanbul’u işgal eden yabancı askerler de yer aldı.
Paul Golding’in paylaşımı 👇
Ayasofya'yı hedef alan paylaşım sosyal medyada da çok konuşuldu 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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