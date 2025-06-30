2025 Yılının İlk Altı Ayında En Çok Artan Hisseler
Borsa İstanbul’da en çok artan hisseler listesi, milyonlarca yatırımcı tarafından araştırılıyor. 2025'in ilk altı ayında öne çıkarak kazanç sağlayan hisseler arasında FENERR, AKFGY, MTRYO, AKBNK gibi isimler yer alıyor. Bu hisselerin kazandırma sebepleri arasında güçlü temettü beklentileri, güncel bilançolar, sektör hareketleri veya sınırlı arzla birlikte yüksek talep gibi faktörler yer alıyor. Siz de 2025'in en çok kazandıran hisselerini takip edebilir ve doğru alım-satım stratejileriyle portföyünüzü güçlendirebilirsiniz.
Kaynak: Mynet Finans
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2025'in İlk 6 Altı Ayında En Çok Kazandıran Hisseler
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Listenin devamı ise aşağıdaki gibi şekillenmiştir;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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