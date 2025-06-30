2025 Yılının İlk Altı Ayında En Çok Artan Hisseler

Borsa İstanbul’da en çok artan hisseler listesi, milyonlarca yatırımcı tarafından araştırılıyor. 2025'in ilk altı ayında öne çıkarak kazanç sağlayan hisseler arasında FENERR, AKFGY, MTRYO, AKBNK gibi isimler yer alıyor. Bu hisselerin kazandırma sebepleri arasında güçlü temettü beklentileri, güncel bilançolar, sektör hareketleri veya sınırlı arzla birlikte yüksek talep gibi faktörler yer alıyor. Siz de 2025'in en çok kazandıran hisselerini takip edebilir ve doğru alım-satım stratejileriyle portföyünüzü güçlendirebilirsiniz.

Kaynak: Mynet Finans