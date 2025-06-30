onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
2025 Yılının İlk Altı Ayında En Çok Artan Hisseler

2025 Yılının İlk Altı Ayında En Çok Artan Hisseler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
30.06.2025 - 17:06

Borsa İstanbul’da en çok artan hisseler listesi, milyonlarca yatırımcı tarafından araştırılıyor. 2025'in ilk altı ayında öne çıkarak kazanç sağlayan hisseler arasında FENERR, AKFGY, MTRYO, AKBNK gibi isimler yer alıyor. Bu hisselerin kazandırma sebepleri arasında güçlü temettü beklentileri, güncel bilançolar, sektör hareketleri veya sınırlı arzla birlikte yüksek talep gibi faktörler yer alıyor. Siz de 2025'in en çok kazandıran hisselerini takip edebilir ve doğru alım-satım stratejileriyle portföyünüzü güçlendirebilirsiniz.

Kaynak: Mynet Finans

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2025'in İlk 6 Altı Ayında En Çok Kazandıran Hisseler

2025'in İlk 6 Altı Ayında En Çok Kazandıran Hisseler

Mynet Finans'ın Haziran ayı verilerine göre, 2025'in ilk yarısında en çok artan hisseler aşağıdaki gibidir:

  • FENERR: Fark yüzde 10.9

  • AKFGY: Fark yüzde 10

  • MTRYO: Fark yüzde 10

  • AKBNK: Fark yüzde 10

  • YKBNK: Fark yüzde 9.99

  • ULUSE: Fark yüzde 9.97

  • MEGAP: Fark yüzde 9.97

  • VANGD: Fark yüzde 9.97

  • OZGYO: Fark yüzde 9.96

  • RYSAS: Fark yüzde 9.96

  • GARAN: Fark yüzde 9.93

  • LRSHO: Fark yüzde 9.93

  • HEDEF: Fark yüzde 9.92

  • ODINE: Fark yüzde 9.91

  • METRO: Fark yüzde 9.75

  • BIGCH: Fark yüzde 9.58

Listenin devamı ise aşağıdaki gibi şekillenmiştir;

Listenin devamı ise aşağıdaki gibi şekillenmiştir;

Yukarıdaki listede fark yüzdesi 8'den yukarıda olan hisseleri görmektesiniz. Listenin tamamını incelemek için Mynet Finans'ı ziyaret edebilirsiniz.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın