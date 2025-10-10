onedio
20 Yıllık Kombiyi Yapay Zekadan Yardım Alarak Tamir Eden Adam

20 Yıllık Kombiyi Yapay Zekadan Yardım Alarak Tamir Eden Adam

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
10.10.2025 - 10:32

Yapay zeka artık arızalı kombilere bile el atıyor! 20 yıllık kombisi sıcak suyu ısıtmayı bırakınca tamirciyle uğraşmak istemeyen bir genç, çözümü yapay zekada buldu. Kombisinin petekleri ısıttığını ama musluk suyunu ısıtmadığını fark eden genç, GPT’den aldığı yönlendirmelerle adeta usta kesildi. 

Gelin detaylara birlikte bakalım.

Buradan izleyebilirsiniz:

Yapay zeka hayatımıza öyle bir girdi ki artık usta çağırmaya bile gerek kalmadı

Yapay zeka hayatımıza öyle bir girdi ki artık usta çağırmaya bile gerek kalmadı

Sıcak suyu kesilen bir genç, 20 yıllık kombisi için tamirci çağırmak yerine yapay zekadan yardım almayı tercih etti. Kombi, petekleri ısıtmasına rağmen musluk suyunu ısıtmıyordu. Genç, GPT’ye durumu anlattığında sistem ona akış türbini parçasını kontrol etmesini önerdi.

Söylediklerini adım adım uygulayan kullanıcı, kombinin içini açıp parçayı çıkardığında sorunu buldu. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz.

