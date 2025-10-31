onedio
Kasım Yengeç Burcu Aylık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
Kasım 2025, Aylık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
31.10.2025 - 18:16

Gökyüzü Kasım ayında bir hayli hareketli! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları Kasım ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Kasım ayı nasıl geçecek? Bu ay Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu aylık burç yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu ay Mars–Neptün üçgeni, kariyerinde derin bir ilham getiriyor. Hayalini kurduğun işi daha büyük bir anlamla yapma arzun artıyor. Özellikle eğitim, psikoloji veya danışmanlık gibi alanlarda içsel bir tatmin yakalayabilirsin.

4 Kasım’daki Mars ile Uranüs karşıtlığı iş arkadaşlarınla ilişkilerde ani gerilimler doğurabilir. Ancak bu gerginlik seni daha bağımsız bir çizgiye yönlendirebilir. Kendi yöntemlerini savunmak, sana uzun vadede başarı getirecek.

Aşkta 5 Kasım Boğa Dolunayı, sosyal çevrende sürpriz bir etkileşimi önüne getiriyor. Arkadaşlıktan doğan bir aşk olasılığı artıyor. İlişkin varsa, birlikte yeni hedefler belirlemek romantizmi yeniden alevlendirebilir. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…

