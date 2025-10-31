Sevgili Yengeç, bu ay Mars ile Neptün üçgeni, kariyerinde sezgisel ve yaratıcı kararlar almanı sağlıyor. Özellikle danışmanlık, psikoloji veya yardım projelerinde fark yaratabilirsin. Zor problemleri çözmek, beklenmedik durumlarda hızlı ve doğru karar vermek kolay olacak. İş hayatında liderlik ve esneklik gerektiren durumlarda fark yaratabilirsin.

Mars ile Uranüs karşıtlığı, ani görev değişiklikleri ve sürpriz taleplerle kariyerinde sarsıcı bir enerji yaratıyor. Bu dönem hızlı düşünme ve çözüm üretme yeteneğini test ediyor. Riskleri doğru yönetebilirsen, beklenmedik fırsatlar seni uzun vadeli başarıya taşıyacak. Yaratıcı ve özgün çözümler üretmek, kariyerinde öne çıkmanı sağlayacak. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…