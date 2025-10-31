Sevgili Yengeç, bu ay aşk hayatında 5 Kasım Boğa Dolunayı, kalbinde saklı duran duyguları görünür kılıyor. Uzun süredir dostluğa karışmış bir duygunun aslında aşk olduğunu fark edebilirsin. Sosyal çevrenden biriyle arandaki elektrik güçleniyor.

Mevcut bir ilişkin varsa Dolunay, partnerinle gelecek planlarını konuşmak için uygun bir dönem. Duygusal güvenlik senin için her şeyden önemli ama bu kez risk almak seni ödüllendirebilir. İçinden gelen sesi bastırma, çünkü bu Dolunay “kalbini dürüstçe sahiplen” diyor. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…