Kasım Yengeç Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
Kasım 2025, Aylık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2025 - 18:16

'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Kasım ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Yengeç ve yükselen Yengeç burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Kasım ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Kasım ayına özel aylık aşk yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu ay aşk hayatında 5 Kasım Boğa Dolunayı, kalbinde saklı duran duyguları görünür kılıyor. Uzun süredir dostluğa karışmış bir duygunun aslında aşk olduğunu fark edebilirsin. Sosyal çevrenden biriyle arandaki elektrik güçleniyor. 

Mevcut bir ilişkin varsa Dolunay, partnerinle gelecek planlarını konuşmak için uygun bir dönem. Duygusal güvenlik senin için her şeyden önemli ama bu kez risk almak seni ödüllendirebilir. İçinden gelen sesi bastırma, çünkü bu Dolunay “kalbini dürüstçe sahiplen” diyor. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…

Astroloji Editörü
