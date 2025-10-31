onedio
Yengeç Burcu right-white
Kasım 2025, Aylık Sağlık Burç Yorumu

Astroloji Editörü
31.10.2025 - 18:31

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının Kasım ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Kasım ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu ay Mars ile Uranüs karşıtlığı nedeniyle ani stres ve duygusal yoğunluklar sağlık üzerinde etkili olabilir. Kalp ve dolaşım sistemine özen göstermeli, tansiyonunu takip etmelisin. 

Düzenli yürüyüşler, hafif kardiyo ve nefes teknikleri stresle başa çıkmanı kolaylaştıracak. Beslenmede hafif ve taze gıdalar tercih etmek sindirim sistemini rahatlatacak ve enerjini artıracak. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

