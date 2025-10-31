Sevgili Yengeç, bu ay Mars ile Uranüs karşıtlığı nedeniyle ani stres ve duygusal yoğunluklar sağlık üzerinde etkili olabilir. Kalp ve dolaşım sistemine özen göstermeli, tansiyonunu takip etmelisin.

Düzenli yürüyüşler, hafif kardiyo ve nefes teknikleri stresle başa çıkmanı kolaylaştıracak. Beslenmede hafif ve taze gıdalar tercih etmek sindirim sistemini rahatlatacak ve enerjini artıracak. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…