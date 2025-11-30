Sevgili Yengeç, bu ayın enerjisi ile her gün dolu dolu, heyecanlı ve bir o kadar da ilginç geçecek. Ayın hemen ilk günlerinde, Merkür'ün Neptün ile oluşturduğu üçgen açı, senin yaratıcılığını ve sezgilerini adeta bir sanatçı edasıyla ön plana çıkaracak. Bu dönem, yeni ve taptaze fikirler üretmek, projelerine farklı ve yenilikçi bakış açılarıyla yaklaşmak için harika bir fırsat. Bu noktada, aklındaki o muhteşem fikri, belki de yatırımcılarla buluşturmayı düşünebilirsin. Kim bilir belki de iş ortaklığı ya da yatırımcılar aracılığı ile hayalindeki işi kurma fırsatı ayağına gelebilir.

Ayın ortasına geldiğimizde ise Merkür'ün Yay burcuna geçişiyle birlikte, kararlarını adeta bir CEO edasıyla daha hızlı ve net bir şekilde almaya başlayabilirsin. Çünkü bu enerji, seni duygusal labirentlerden çıkarıp profesyonel bir duruşa büründürecek. Böylece finansal planlama ve yatırım fırsatları konusunda mantıklı, cesur ve belki de biraz da riskli adımlar atmaya başlayacaksın. Şimdi risk alma zamanı, paranı nereye yatıracağın konusunda dikkatle plan yap ve harekete geçmekten ise korkma. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…