Sevgili Yengeç, bu ay Mars'ın Neptün ile kurduğu kare açı, enerjinde bazı dalgalanmalara neden olabilir. Bu durum, bazen kendini yorgun ve hafif bir stres altında hissetmene yol açabilir. Bu da sindirim sistemini olumsuz bir şekilde etkileyebilir.

Tam da bu yüzden düzenli hafif egzersizler, bu enerji dalgalanmalarını dengelemekte oldukça etkili olabilir. Özellikle yoga ve pilates gibi bedeni ve ruhu birleştiren egzersizler, bu dönemde oldukça faydalı olacaktır. Ayrıca, su tüketimine özen göstermek ve sağlıklı beslenmek de bu aralar her zamankinden önemli. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…