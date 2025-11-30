Sevgili Yengeç, bu ay aşk hayatında Dolunay'ın büyülü etkisiyle adeta bir film sahnesindeymiş gibi hissedeceksin! Şimdi sürprizlerle dolu bir dönem kapıda! Bu ayın enerjisi sadece romantik yakınlaşmaları kapsamıyor, aynı zamanda duygusal derinlik ve güvene dayalı sağlam bağlar kurmayı da gündemine alıyor.

İçsel farkındalığının artacağı bu dönem, ilişkilerinde daha bilinçli ve tatmin edici adımlar atmanı sağlayacak. Kendi iç dünyanı daha iyi anladıkça, duygusal ihtiyaçlarını daha net bir şekilde ifade edebileceksin. Artık ne istediğini biliyorsun... Üstelik sadece ne istediğini bilmekle kalmıyor, duygularını koruyacak bir güçle kalbinin seni götürdüğü yere gitmeye de hazırlanıyorsun. Bu ayın sonunda, kendini sığındığın güvenli bir limanda bulacaksın. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…