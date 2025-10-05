6 Ekim - 12 Ekim Yengeç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta duygusal dalgalanmaların bedeninde somut bir şekilde hissedilebilir. Özellikle mide ve göğüs bölgen, bastırılmış duyguların ve içsel çatışmaların etkisi altında kalabilir. Bu durum, fiziksel rahatsızlıklar şeklinde kendini gösterebilir. Ancak endişelenme, bu hafta seninle olacak en iyi dostun sıcak içecekler ve düzenli öğünler olacak.

Sıcak bir çay veya kahve, içini ısıtırken aynı zamanda duygusal gerginliğini de hafifletecek. Düzenli ve dengeli öğünler ise hem fiziksel sağlığını koruyacak, hem de duygusal dengeni sağlamaya yardımcı olacak. Kendine biraz daha fazla şefkat göstermek için bu önerilere kulak ver. Duygusal yükünü hafifletmenin en etkili yolu ise hafif egzersizler veya yüzme olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…